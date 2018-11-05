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Табло курса доллара в витрине операционной кассы

Один вверх, другой вниз: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 13,10 сума, составив 8249,97 сума, следует из данных Центробанка республики.

Европейская валюта подорожала всего на 1,73 сума. Курс евро составил 9392,59 сума.

Рубль подешевел на 0,52 сума, его курс составляет 124,67 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

 




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