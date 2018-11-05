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Свалка мусора вокруг Чарвака

Все в дело: получать электричество Узбекистану помогут свалки

© Вера Григорьева
Экономика
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Сырьем для нового проекта по производству электроэнергии станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Проект по производству электроэнергии за счет преобразования свалочного газа реализует в Узбекистане южнокорейская компания Sejin G&E, следует из постановления Кабинета министров.

Сырьем станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области.

Как следует из документа проект утвержден "в целях улучшения экологической обстановки в Ташкентской области, повышения уровня и качества жизни населения, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения".

Мусор.
© Flickr/ Leon G
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Компания G&E создаст в регионе предприятие со 100%-ным иностранным капиталом. Ожидается, в 2018—2020 годах оно привлечет 55 млн долларов прямых инвестиций.

На двух полигонах бытовых отходов установлены 12 генераторов, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт:10 установок по 1560 кВт и 2 установки по 500 кВт.

Как сообщалось ранее, депутаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок




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