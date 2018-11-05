Все в дело: получать электричество Узбекистану помогут свалки

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Проект по производству электроэнергии за счет преобразования свалочного газа реализует в Узбекистане южнокорейская компания Sejin G&E, следует из постановления Кабинета министров.
Сырьем станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области.
Как следует из документа проект утвержден "в целях улучшения экологической обстановки в Ташкентской области, повышения уровня и качества жизни населения, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения".
На двух полигонах бытовых отходов установлены 12 генераторов, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт:10 установок по 1560 кВт и 2 установки по 500 кВт.
Как сообщалось ранее, депутаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок