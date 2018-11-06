В Узбекистане снизят налоги и повысят зарплаты бюджетникам

Кабинет министров Узбекистана провел расширенное заседание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов 2018 года и прогнозу основных макроэкономических показателей на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Правительство Республики Узбекистан одобрило основные макроэкономические показатели, концепцию налоговой и бюджетной политики, а также проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает портал УзА.

В документе говорится, что с 2019 года в Узбекистане впервые внедряется механизм среднесрочного бюджетного планирования путем утверждения госбюджета на прогнозный год и бюджетных ориентиров на последующие два года.

Концепция совершенствования налоговой политики, утвержденная указом президента от 29 июня, с 2019 года предусматривает:

1. снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда путем:

введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% и отмены уплаты страховых взносов граждан (8% от заработной платы), что позволит увеличить размер заработной платы, получаемой "на руки", в среднем на 6,5%;

уменьшения ставки единого социального платежа до 12% от фонда оплаты труда;

2. отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемые с оборота (выручки), в размере 3,2%;

3. снижение ставки: налога на прибыль юридических лиц с 14% до 12%, налога на прибыль коммерческих банков — с 22% до 20%, налога у источника выплаты по доходам в виде дивидендов и процентов — с 10% до 5%; налога на имущество юридических лиц — с 5% до 2%.

В результате принятых мер в распоряжении хозяйствующих субъектов и населения останется порядка 10 триллионов сумов, указывает портал.

С 1 января намечено повышение зарплат:

учителям и руководителям школ — на 10%, учителям, имеющим квалификационную категорию — дифференцированно от 15% до 25%;

низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы — от 5% до 15%.

Преподавателям вузов и научным сотрудникам НИИ – в 1,5 раза.

Медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений в среднем на 26,5% (дополнительно к повышению на 20% с 1 декабря 2018 года).

© Sputnik / Валерий Мельников Дефицит бюджета в первом полугодии составил 21,7 миллиардов сумов

Общее повышение зарплаты работников бюджетной сферы будет не ниже уровня инфляции. Сумма бюджетных средств на выплату социальных пособий вырастет на 20%.

Предусмотрено выделение более 12 триллионов сумов на сферу здравоохранения. В частности, на финансирование приобретения лекарств и изделий медицинского назначения выделяется около 1 триллиона сумов, реализацию основных программ в сфере здравоохранения – 661,5 миллиарда сумов, оснащение медицинских учреждений современным диагностическим, лабораторным и лечебным оборудованием – 58 миллиардов сумов.