В Узбекистане снизят налоги и повысят зарплаты бюджетникам

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Правительство Республики Узбекистан одобрило основные макроэкономические показатели, концепцию налоговой и бюджетной политики, а также проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает портал УзА.
В документе говорится, что с 2019 года в Узбекистане впервые внедряется механизм среднесрочного бюджетного планирования путем утверждения госбюджета на прогнозный год и бюджетных ориентиров на последующие два года.
Концепция совершенствования налоговой политики, утвержденная указом президента от 29 июня, с 2019 года предусматривает:
1. снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда путем:
введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% и отмены уплаты страховых взносов граждан (8% от заработной платы), что позволит увеличить размер заработной платы, получаемой "на руки", в среднем на 6,5%;
уменьшения ставки единого социального платежа до 12% от фонда оплаты труда;
2. отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемые с оборота (выручки), в размере 3,2%;
3. снижение ставки: налога на прибыль юридических лиц с 14% до 12%, налога на прибыль коммерческих банков — с 22% до 20%, налога у источника выплаты по доходам в виде дивидендов и процентов — с 10% до 5%; налога на имущество юридических лиц — с 5% до 2%.
В результате принятых мер в распоряжении хозяйствующих субъектов и населения останется порядка 10 триллионов сумов, указывает портал.
С 1 января намечено повышение зарплат:
- учителям и руководителям школ — на 10%, учителям, имеющим квалификационную категорию — дифференцированно от 15% до 25%;
- низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы — от 5% до 15%.
- Преподавателям вузов и научным сотрудникам НИИ – в 1,5 раза.
- Медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений в среднем на 26,5% (дополнительно к повышению на 20% с 1 декабря 2018 года).
Общее повышение зарплаты работников бюджетной сферы будет не ниже уровня инфляции. Сумма бюджетных средств на выплату социальных пособий вырастет на 20%.
Предусмотрено выделение более 12 триллионов сумов на сферу здравоохранения. В частности, на финансирование приобретения лекарств и изделий медицинского назначения выделяется около 1 триллиона сумов, реализацию основных программ в сфере здравоохранения – 661,5 миллиарда сумов, оснащение медицинских учреждений современным диагностическим, лабораторным и лечебным оборудованием – 58 миллиардов сумов.