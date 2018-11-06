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Рынок Абу-Сахий в Ташкенте

Для восьми видов товаров Узбекистан отменил ограничения на экспорт

REUTERS / Stringer
Экономика
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Юридическим лицам указ президента разрешил безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Ограничения на экспорт по восьми видам товаров отменят в Узбекистане с 1 января 2019 года, следует из указа президента "О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках".

В число товаров, для экспорта которых снимут ограничения, вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свиной жир и жир домашней птицы, растительные масла, сахар, хлебобулочные изделия, вольфрамовые руды и концентраты, шелковые отходы.

Дехканский рынок в Ташкенте
Министерство юстиции
В Узбекистане отменят лицензии на оптовую торговлю
В соответствии с указом, с 1 января 2019 года отменяется лицензирование деятельности по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения предприятий торговли, а также не будет действовать специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие) и ее использования. Не будет действовать и требование о получении разрешения на выездную торговлю.

Документом отменены санкции за просроченную дебиторскую задолженность, возникающую во взаимоотношениях с контрагентами у организаций с долей государства в уставном капитале менее 50% и требование о 15%-ной предоплате на внутреннем рынке по сделкам организаций с долей государства менее 50%.

Графики выставления продукции на биржевые торги теперь не нужно согласовывать с Госкомконкуренции.

С 1 ноября вводится порядок, в соответствии с которым товарно-сырьевым биржам предоставляется право создавать дочерние хозяйственные общества по организации хранения и логистики реализуемой на бирже продукции, а также разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий. Высоколиквидные виды продукции, сырья и материалов, завезенные по импорту, теперь можно без ограничений реализовывать на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах, по усмотрению их собственников.

Юридическим лицам указ разрешил безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.

Документом также установлено, что физические лица могут вывозить за пределы Узбекистана без представления таможенной декларации товары общей стоимостью не более 5 тысяч долларов США.




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