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Объем торговли Узбекистана со Свердловской областью за полгода вырос на 50%

© Flickr/ Qwarzz
Экономика
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За два года Республика Узбекистан поднялась с 17-го на 14-е место в рейтинге наиболее активных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Объем торговли Узбекистана со Свердловской областью за первую половину 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов.

Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора российского региона.

"За два года Республика Узбекистан поднялась с 17-го на 14-е место в рейтинге наиболее активных внешнеэкономических партнеров Свердловской области. По сравнению с показателями первой половины 2017 года объем торговли в 2018 году увеличился почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов обсудили перспективные направления взаимодействия между регионом и республикой.

Открывая встречу, Куйвашев поздравил Хатамова со вступлением в должность и выразил уверенность в том, что начало работы генерального консульства республики в Екатеринбурге, которое произойдет в ноябре, даст мощный импульс развитию отношений Свердловской области и Узбекистана.

"Уверен, что у Свердловской области и Республики Узбекистан достаточно перспективных направлений сотрудничества. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации совместных проектов и нашу дальнейшую плодотворную работу", — сказал губернатор.

Хатамов сообщил, что работает в регионе уже два месяца, в течение которых убедился в том, что Свердловская область — яркий самобытный регион, вобравший лучшие качества всей страны.

"Как житель Екатеринбурга и Свердловской области я слежу за вашей активной работой по продвижению заявки на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО" и считаю, что город, который блестяще провел четыре матча чемпионата мира по футболу, достоин проведения такого масштабного мероприятия", — приводятся в сообщении слова генконсула.

Куйвашев в свою очередь отметил, что во время визита в Ташкент лично убедился, что в Узбекистане, государстве с огромным историко-культурным потенциалом, сегодня создана вся современная инфраструктура гостеприимства. Он добавил, что даст поручение директору Центра развития туризма Свердловской области проработать вопросы сотрудничества с регионами республики в этом направлении, уточняет департамент.




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