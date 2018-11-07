Узбекистан добивается от ЕС нулевых таможенных пошлин по своему текстилю

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистану необходимы равные условия доступа текстильной продукции республики на рынки Евросоюза. Этот вопрос был поднят во время переговоров первого заместителя министра экономики Мубина Мирзаева с членами делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией во главе с Иветой Григуле-Петерсе.

Сейчас для отдельных стран мира установлены нулевые таможенные пошлины по текстильной продукции, тогда как для Узбекистана — в размере 7-12%.

© Foto : Фонд Горчакова Алимджанов: на текстиль из Узбекистана заказы на несколько лет вперед

На встрече европейской стороне были предложены и другие направления по расширению экономического сотрудничества. В частности, оказание помощи в производстве сельскохозяйственной продукции по стандартам ЕС, подготовка кадров в этой сфере; привлечение инвестиций из стран ЕС для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Узбекистана; совершенствование условий внешней торговли и либерализация валютного контроля.

Напомним, в 2017 году вступил в силу "Текстильный протокол", призванный дать продукции, произведенной в Узбекистане, свободный доступ на любой рынок стран–членов ЕС. Однако даже спустя почти год сложности все-таки возникали. В связи с этим в ходе переговоров министра внешней торговли Жамшида Ходжаева с рабочей группой Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии узбекская сторона попросила оказать содействие в доведении до сотрудников таможенных служб и правительств государств-членов ЕС положений протокола.