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Золотоносный карьер близ Мурунтау

Навоийский комбинат к 2028 году углубится в "Мурунтау"

© Sputnik / Тихонов
Экономика
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Проект предусматривает отработку пятой очереди карьера до глубины 900-950 метров на первом этапе, что позволит увеличить добычу на 30%, до 47 миллионов тонн руды в год.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) в 2018-2027 годах осуществит проект по расширению добычи золота на карьере "Мурунтау" стоимостью 733,9 миллиона долларов, следует из постановления кабинета министров Узбекистана.

"Утвердить основные технико-экономические параметры технико-экономического обоснования инвестиционного проекта общей стоимостью 733,9 миллиона долларов", - говорится в документе.

Проект предусматривает отработку пятой очереди карьера до глубины 900-950 метров на первом этапе, что позволит увеличить добычу на 30%, до 47 миллионов тонн руды в год. В начале 2018 года НГМК приступил к общестроительным работам в рамках расширения карьера.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств НГМК, которые составят 445,9 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 288 миллионов долларов.

Разработка новых месторождений золота, архивное фото
Из личного архива Андрея Захватова
В Узбекистане разрабатывают пятую очередь золоторудного карьера "Мурунтау"
"Мурунтау" - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений и основной сырьевой базой Навоийского ГМК. Отработка карьера открытым способом началась в 1967 году. С начала эксплуатации здесь добыто более полутора миллиардов тонн руды. В настоящий момент глубина карьера (IV очередь) составляет 565 метров.

По данным НГМК, комбинат в 2017–2026 годах планирует реализовать 27 проектов по модернизации действующих и строительству новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.

НГМК - один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Производство драгметалла на комбинате в последние годы составляло более 70 тонн при общей добыче этого металла в республике около 100 тонн. Производственный комплекс НГМК в настоящее время объединяет четыре металлургических завода в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4).




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