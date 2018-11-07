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Медицинское оборудование. Иллюстративное фото

Военные госпитали Узбекистана оснастят по последнему слову техники

CC0 / pixabay
Экономика
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В Министерство обороны рассказали, как модернизируют клиники для военнослужащих в разных регионах республики.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана закупает новую технику и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В частности, военно-административный сектор совета министров Республики Каракалпакстан выделил 3 миллиарда сумов, за счет которых был возведен корпус отделения инфекционных заболеваний Нукусского военного госпиталя Северо-западного военного округа. А в Центральном военном округе за счет средств Министерства обороны заново отстроен медпункт воинской части на территории Фаришского горного полигона, который оснащен необходимым оборудованием.

Военнослужащие ВС Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
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Наманганский областной военно-административный сектор отремонтировал медицинский пункт воинской части в Восточном военном округе. Также капитально отремонтированы и оснащены отделения инфекционных и кожно-венерических заболеваний, поликлиника, аптека, столовая, склады продуктов питания и вещевого обеспечения Ферганского военного госпиталя.

В медпункте воинской части Ташкентского военного округа выполнен текущий ремонт. На территории Центрального военного клинического госпиталя начато строительство современной многопрофильной клиники. Капитально отремонтирован и оснащен Кашкадарьинским областным военно-административным сектором медицинский пункт Юго-западного особого военного округа.

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В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны установлен комплект современного видеоэндоскопа. В военных госпиталях Термеза и Ферганы установлены три комплекта цифровой флюорографии, рентгеноскопии и рентгенографии. В Каршинском и Нукусском военных госпиталя получили два аппарата ультразвуковой диагностики, рассказал начальник управления медицинского обеспечения Министерства обороны полковник Носиржон Фозилов.




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