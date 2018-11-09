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"Узбекистон хаво йуллари" добавила новый способ онлайн-оплаты билетов

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Ранее пассажиры могли использовать для оплаты билетов только системы UzCard и VISA.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" добавила возможность оплачивать покупку билетов онлайн через платежную систему MasterCard.

Ранее пассажиры могли использовать для оплаты билетов только системы UzCard и VISA.

Напомним, национальная авиакомпания Узбекистана запустила систему онлайн-бронирования и продаж билетов в октябре 2016 года. При бронировании и успешной оплате через интернет на адрес электронной почты и номер мобильного телефона пассажира, указанные при бронировании, приходит маршрутная квитанция электронного билета, содержащая полную информацию о деталях путешествия, а также СМС-сообщение о подтверждении покупки и снятии средств со счета.

При регистрации в аэропорту достаточно предъявить распечатку электронного авиабилета и документ, удостоверяющий личность пассажира (паспорт). Забронировать и оплатить авиабилет через интернет можно не позднее чем за 3 часа до вылета рейса.

С июня 2017 года пассажиры в Узбекистане также могут приобрести онлайн билеты на поезда "Узбекистон темир йуллари". 

 




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