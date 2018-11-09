МВФ озвучил прогнозы относительно ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах

Эксперты МВФ провели в Ташкенте презентацию обзора "Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" с участием руководства Центробанка Узбекистана и представителей финансовых структур.

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах на уровне 5%, перспективы страны в большей мере связаны с экономическими реформами, заявил директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юху Кяхконен.

Эксперты МВФ провели в Ташкенте презентацию обзора "Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" с участием руководства Центробанка Узбекистана и представителей финансовых структур и банков страны. По данным обзора, рост в регионе в 2018-2019 годы составит 4%, что намного ниже средних темпов роста в размере 9%, наблюдавшихся в первом десятилетии этого века.

"Если говорить про Узбекистан, то наши прогнозы - 5% (роста ВВП - ред.) в этом году и в следующем", - сказал Кяхконен в ходе презентации.

По его оценке, перспективы экономического роста страны в большей степени зависят от проводимых реформ, чем от влияния внешних факторов.

Представитель МВФ отметил, что главный вызов для Узбекистана сейчас - реформа госпредприятий и соответствующая либерализация цен.

"Мы считаем, что ЦБ Узбекистана занимает абсолютно правильную позицию, имеет место ужесточение монетарной политики, предпринимаются активные меры по контролю за ростом инфляции", - добавил Кяхконен.

По данным фонда, инфляция в стране в 2018 году ожидается на уровне 19,2%, в 2019 году - 14,9%.

Заместитель председателя ЦБ Узбекистана Илхом Норкулов сообщил, что по итогам 2018 года правительство и регулятор ожидают рост ВВП на уровне 5,2-5,3%, в следующем году - в районе 5,4%. Уровень инфляции - 16-17% и 13-15% соответственно.

"При оценке исходим из того, что монетарные факторы будут минимальными", - добавил Норкулов.

По официальным данным, инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты - сума - и либерализацией валютного рынка страны. По данным правительства Узбекистана, ВВП страны вырос на 5,5% по итогам 2017 года.

В сентябре этого года Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2018 году до 4,9% с 5,5% в апреле. Снижение прогноза ВВП связано с затяжными последствиями прошлогодней девальвации национальной валюты, отметили эксперты банка. При этом АБР сохранил прогноз инфляции в Узбекистане в 2018 году на уровне 16% и в 2019 году —14%, против 14,4% по итогам 2017 года.