Исполнилось 90 лет со дня изобретения телефота

В Узбекистане 90 лет назад группой энтузиастов под руководством Бориса Грабовского был сконструирован телефот - прообраз современного телевизора.

ТАШКЕНТ - 27 июл Sputnik Ровно девять десятилетий прошло с момента, который, по праву, можно назвать историческим – 26 июля 1928 года в Ташкенте впервые в мире группой ученых и специалистов во главе с физиком и изобретателем Борисом Павловичем Грабовским было проведено испытание электронной системы, с помощью которой движущееся изображение передавалось на расстояние по радио, без проводов.

Вот как рассказывают об этом материалы сборника документов "Б.П. Грабовский – изобретатель телефота", который был выпущен в 1989 году издательством "Узбекистан":" При помощи участвовавших в подготовке испытаний К. Сливицкого, В. Ичалова и других специалистов было проведено официальное испытание телефота. Передача была проведена из здания тогдашнего Среднеазиатского округа связи, а прием осуществлялся в лаборатории испытательной станции. У одного передатчика находился Белянский , у другого – Грабовский,. Передача увенчалась полным успехом"

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Сначала телефот передал на 20 метров движущееся изображение соратника Грабовского Ивана Белянского, поворачивавшего голову и шевелившего губами. Чуть позже приемник был установлен на крыльце кинотеатра "Хива" и на удаленном экране появилось изображение ташкентского трамвая, шедшего по Алексеевскому переулку и Ленинградской улице. И хотя качество передачи было низким, картинки проявлялись с помехами, это было поистине революционным прорывом – благодаря талантливым энтузиастам, создан прообраз современного телевизора. С него началось развитие узбекского телевидения.

Первые регулярные передачи ташкентского телецентра начались в ноябре 1956 года. В 1966 году году была введена в эксплуатацию магистральная кабельная линия Ташкент-Москва, благодаря чему на экранах ташкентцев появилось «Интервидение» - трансляция из Европы и Азии.

Спустя 20 лет было начато строительство ташкентской телебашни, а в начале 1985 года вышли в эфир первые передачи. На сегодняшний день в состав Национальной телерадиокомпании Узбекистана входит 14 общенациональных каналов, свое телевидение есть в каждом регионе республики. Среди населения набирают популярность частные телекомпании.