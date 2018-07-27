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Вид на телебашню в Ташкенте

Исполнилось 90 лет со дня изобретения телефота

© Sputnik / Стрингер
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В Узбекистане 90 лет назад группой энтузиастов под руководством Бориса Грабовского был сконструирован телефот - прообраз современного телевизора.

ТАШКЕНТ - 27 июл Sputnik Ровно девять десятилетий прошло с момента, который, по праву, можно назвать историческим –  26 июля 1928 года в Ташкенте впервые в мире группой ученых и специалистов  во главе с физиком и изобретателем  Борисом Павловичем Грабовским было проведено испытание электронной системы, с помощью которой  движущееся изображение передавалось на расстояние по радио, без проводов.

Вот как рассказывают об этом  материалы сборника документов "Б.П. Грабовский – изобретатель телефота", который был выпущен в 1989 году издательством "Узбекистан":" При помощи участвовавших в подготовке испытаний К. Сливицкого, В. Ичалова и других специалистов было проведено официальное испытание телефота. Передача была проведена из здания тогдашнего Среднеазиатского округа связи, а прием осуществлялся в лаборатории испытательной станции. У  одного передатчика находился Белянский , у другого – Грабовский,. Передача увенчалась полным успехом"

Пульт в руке
Sputnik
В Ташкенте прекратилось аналоговое телевещание
Сначала телефот передал на 20 метров движущееся изображение соратника Грабовского Ивана Белянского, поворачивавшего голову и шевелившего губами. Чуть позже приемник был установлен на крыльце кинотеатра "Хива" и на удаленном экране появилось  изображение ташкентского трамвая, шедшего по Алексеевскому переулку и Ленинградской улице. И хотя качество передачи было низким, картинки  проявлялись с помехами, это было поистине революционным прорывом – благодаря талантливым энтузиастам, создан прообраз современного телевизора. С него началось развитие узбекского телевидения.

Первые регулярные передачи ташкентского телецентра начались в ноябре 1956 года. В 1966 году году была введена в эксплуатацию магистральная кабельная линия Ташкент-Москва, благодаря чему на экранах ташкентцев появилось «Интервидение» - трансляция  из Европы и Азии.

Спустя 20 лет было начато строительство ташкентской телебашни, а в начале 1985 года вышли в эфир первые передачи. На сегодняшний день в состав Национальной телерадиокомпании Узбекистана входит 14 общенациональных каналов, свое телевидение есть в каждом регионе республики. Среди населения набирают популярность частные телекомпании.

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Теги:
Узбекистан, телевидение



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    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.

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