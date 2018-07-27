Исполнилось 90 лет со дня изобретения телефота

ТАШКЕНТ - 27 июл Sputnik Ровно девять десятилетий прошло с момента, который, по праву, можно назвать историческим – 26 июля 1928 года в Ташкенте впервые в мире группой ученых и специалистов во главе с физиком и изобретателем Борисом Павловичем Грабовским было проведено испытание электронной системы, с помощью которой движущееся изображение передавалось на расстояние по радио, без проводов.
Вот как рассказывают об этом материалы сборника документов "Б.П. Грабовский – изобретатель телефота", который был выпущен в 1989 году издательством "Узбекистан":" При помощи участвовавших в подготовке испытаний К. Сливицкого, В. Ичалова и других специалистов было проведено официальное испытание телефота. Передача была проведена из здания тогдашнего Среднеазиатского округа связи, а прием осуществлялся в лаборатории испытательной станции. У одного передатчика находился Белянский , у другого – Грабовский,. Передача увенчалась полным успехом"
Первые регулярные передачи ташкентского телецентра начались в ноябре 1956 года. В 1966 году году была введена в эксплуатацию магистральная кабельная линия Ташкент-Москва, благодаря чему на экранах ташкентцев появилось «Интервидение» - трансляция из Европы и Азии.
Спустя 20 лет было начато строительство ташкентской телебашни, а в начале 1985 года вышли в эфир первые передачи. На сегодняшний день в состав Национальной телерадиокомпании Узбекистана входит 14 общенациональных каналов, свое телевидение есть в каждом регионе республики. Среди населения набирают популярность частные телекомпании.