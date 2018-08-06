Молодые фотографы из разных стран стали лауретами конкурса имени Андрея Стенина

МИА "Россия сегодня" объявило имена фотожурналистов, чьи работы признаны лучшими в различных номинациях. Вручение наград и торжественное открытие фотовыставки состоится в Москве в ноябре этого года.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила имена победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года, сообщает пресс-служба агентства.

Первое место в номинации "Главные новости" разделили Джастин Салливан из ЮАР с фотографией "Противостояние", на которой изображен полицейский, который держит под прицелом трех прячущихся браконьеров, и Луис Тато из Испании с фотосерией "Беспорядки в Кении после выборов".

В номинации "Моя планета" выбором жюри стали "Клюквенное сердце" - снимок белорусского фотографа Сергея Гапона, сделанный с дрона на сборе болотной ягоды, и фотографическая серия "Как я болела" россиянки Алёны Кочетковой – документальный отчет о ее драматичной борьбе с раком.

Первого места в номинации "Спорт" удостоены Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить", на котором изображен атакующий ворота юный футболист с ампутированной ногой, и итальянец Андреа Алаи за фотосерию "Ультрас" о тифози команды "Альбенга Кальчо" из маленького лигурийского городка.

© Foto : Сергей Гапон, Stenincontest Конкурс имени Андрея Стенина объявил финалистов 2018 года

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" победа присуждена сделанному на Ямале Одедом Вагенштейном из Израиля одиночному снимку маленького ненецкого кочевника "Цветочек" и фотосерии иранца Шивы Хадеми "Близнецы".

"С каждым годом ширится география и количество участников конкурса — в нынешнем году на него поступило почти шесть тысяч снимков из 77 стран мира, это рекорд. Молодые фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом", — отметил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Партнерами конкурса выступили одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста, а также Объединенная Шанхайская медиагруппа и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

Специальные призы Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в этом году присуждены двум иранским мастерам. В категории "Одиночная фотография" премии МККК удостоен Омид Вахабзаде за снимок "Теракт в Тегеране", на котором двухлетнего мальчика поднимают в окно здания парламента после теракта в Тегеране в июне 2017 года.

В номинации "Серия" отмечен Юнес Хани Соми Софлаи за фоторепортаж "…А жизнь возвращается", повествующий о буднях пострадавших в прошлогоднем землетрясении в провинции Керманшах, в котором погибли почти 600 человек и было разрушено более 30 тысяч домов.

"В этом году мы вручаем специальный приз от МККК тем работам, которые, на наш взгляд, дали возможность их героям рассказать, прокричать и даже проплакать свои истории мужества, терпения и самопожертвования", – подчеркнул глава Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

Специального приза Объединенной Шанхайской медиагруппы и Аль-Маядин ТВ удостоилась победившая в номинации "Спорт" фотография "Желание жить" иракца Тайсира Махди.

"За четыре года фотоконкурс стал площадкой, открывающей новые имена в фотожурналистике и формирующей критерии качества документальной фотографии. ОШМГ рада способствовать росту и успехам молодых фотожурналистов", - заявил президент Объединенной Шанхайской медиагруппы Цю Синь. "Аль-Маядин ТВ считает своим долгом отдать дань памяти фотожурналистам, павшим при исполнении своих профессиональных обязанностей, отображавшим реальность такой, как она есть. Арабский телеканал поддерживает фотоконкурс имени Андрея Стенина за то, что он искренне и на высоком профессиональном уровне выполняет миссию по защите прав угнетенных и проявляет солидарность с человеком всегда и везде", - сказал председатель совета директоров Аль-Маядин ТВ Гассан Бен Джеддоу.

Sputnik Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число работ

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru. Вручение наград и открытие выставки работ лауреатов состоится 8 ноября на торжественной церемонии в Москве. Там же будет объявлен и обладатель гран-при смотра.

Напомним, международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Анадолу (Турция).