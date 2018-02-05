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Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная Египта по футболу

Сборная Египта

Pixabay.com
FIFA - 2018
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Тема:
Команды-участницы ЧМ-2018 (32)
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От первого поражения на втором в истории чемпионате мира до семи побед на Кубке африканских наций. Вашему вниманию — история сборной команды Египта

Команда: Сборная Египта

Место в рейтинге ФИФА: 31

Участие в чемпионатах мира: 2:

  • Италия, 1934 год
  • Италия, 1990 год

1 место: 0
2 место: 0
3 место: 0

Количество выигранных матчей: 0

Лучшие игроки сборной за ее историю:

  • Мохамед Абутрика
  • Махмуд аль-Хатиб
  • Ваэль Гомаа
  • Амр Заки
  • Хани Рамзи
  • Ахмед Хассан
  • Хоссам Хассан

Фараонами называют не только правителей древнего Египта, но и футбольную сборную этой африканской страны. Национальная команда Египта управляется Египетской футбольной ассоциацией (ЕФА), созданной в 1921 году. Уже через два года после своего появления ЕФА стала членом Международной федерации футбола — ФИФА.

На свой первый чемпионат мира египтяне попали в 1934 году. Первенство, проходившее в Италии, не принесло "фараонам" славы: в первом и единственном матче того мундиаля они уступили национальной сборной Венгрии со счетом 2:4 и покинули турнир. И все же определенный прорыв был. Дело в том, что сборная Египта стала первой командой с Африканского континента, попавшей на главный футбольный праздник планеты.

Следующее участие в финальной части чемпионатов мира случилось только спустя более чем 50 лет. В 1990 году египтяне, прошедшие в группу F, сыграли 1:1 с Голландией, оформили нулевую ничью с Ирландией и уступили национальной команде Англии — 0:1. Весьма неплохой результат тем не менее не позволил "фараонам" выйти из группы.

Мохаммед Салах – полузащитник сборной Ливерпуля и сборной Египта – в борьбе против защитника Спартака и сборной России Георгия Джикия
© sputnik Владимир Песня
Мохаммед Салах – полузащитник сборной "Ливерпуля" и сборной Египта – в борьбе против защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикия

Стоит отметить, что в промежуток между двумя попаданиями на чемпионаты мира сборная Египта все же имела определенный международный успех. С 1957 по 1986 годы команда трижды выигрывала Кубок африканских наций. Всего же в копилке египтян семь таких трофеев, а также два серебра и три бронзы. Кроме того, "фараоны" дважды выходили в полуфинал олимпийского первенства по футболу — в 1928 году в Нидерландах и в 1994 году в Японии.

Сборная Египта могла попасть и в финальную стадию чемпионата мира 2010 года, состоявшегося в Южно-Африканской Республике. Но тогда на пути "фараонов" встала сборная Алжира, с которой у египтян оказалось равное количество очков. В дополнительном матче алжирцы вырвали сенсационную победу со счетом 1:0 и отправились в ЮАР.

Команды группы А на чемпионате мира по футболу
© sputnik Александр Вильф
Команды группы А на чемпионате мира по футболу

В финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Египта в группе А сыграет с хозяевами турнира — сборной России, а также сразится с национальными командами Уругвая и Саудовской Аравии.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
Команды-участницы ЧМ-2018 (32)
Теги:
футбол, Чемпионат мира по футболу 2018, FIFA, ФИФА, Египет



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