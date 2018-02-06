18:22 06 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Единственный в мире: в Узбекистан впервые приехал главный футбольный трофей

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (3)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров

В рамках многодневного турне по десяткам стран главная награда предстоящего мирового футбольного первенства посетила и столицу Узбекистана

С трофеем могли сфотографироваться журналисты и болельщики.

Золотой кубок весом 6,142 кг впервые прибыл в столицу Узбекистана. Трофей сопровождал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.

Тур Кубка мира стартовал в России в сентябре 2017 года. Трофей увидят жители более 50 стран на четырех континентах, он преодолеет 126 000 километров за девять месяцев до начала чемпионата мира 2018 года.

Как встречали долгожданный кубок в Узбекистане, смотрите на видео Sputnik.

До 7 февраля главный трофей предстоящего турнира будет доступен для всех желающих во дворце спорта "Узбекистан"

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (3)

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Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Ташкент, Футбол



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