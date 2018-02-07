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Представитель МИД РФ рассказал о постановке на миграционный учет во время ЧМ

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник пообещал, что при постановке на миграционный учет не будет избирательного отношения к гражданам той или иной страны

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. При организации постановки на миграционный учет на время чемпионата мира по футболу Москва учтет опыт Кубка конфедераций, при этом избирательности в отношении граждан того или иного региона не будет, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Дипломат напомнил, что определенные ограничения по организации миграционного учета вводятся Указом президента России от 9 мая 2017 года.

"Сокращены сроки постановки на миграционный учет. Делается это исключительно в интересах безопасности жителей нашей страны, участников и гостей чемпионата мира. Меры коснутся тех субъектов РФ, на территории которых расположена инфраструктура игр. Какой-либо избирательности в отношении граждан того или другого региона, разумеется, нет. Все должны проявлять благоразумие и соблюдать требования безопасности", — подчеркнул Стерник.

Он обратил внимание, что постановка на миграционный учет и регистрация по месту пребывания будет осуществляться даже в выходные и нерабочие дни.

"Учтен опыт Кубка конфедераций: иностранный гражданин теперь сможет направить уведомление о прибытии и необходимые документы через многофункциональный центр гос- и муниципальных услуг", — заявил дипломат.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, МИД России, Россия, Футбол, Миграция



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