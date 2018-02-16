"Золотые ноги" чемпионата мира по футболу в России

Sputnik составил две символические сборные ЧМ-2018 из самых дорогих футболистов Южной Америки и Европы.
Чемпионат мира в России соберет ярчайших звезд современного футбола, которые не только демонстрируют игру на "миллион", но и чья трансферная стоимость оценивается десятками миллионов евро. Большинство из них являются представителями латиноамериканских и европейских команд.
Sputnik составил две символические сборные ЧМ-2018 из самых дорогих футболистов Южной Америки и Европы.
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Мать осужденного на 14 лет лишения свободы экс-главы АО "КазАтомПром" Мухтара Джакишева обратилась к президенту Казахстана с просьбой о помиловании сына.
Из-за тумана в международном аэропорту кыргызской столицы "Манас" сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов.
Таджикистан и Афганистан будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями – соответствующие ведомства уже провели первую встречу.