МАЗ поставил в Россию к ЧМ по футболу 2018 года более тысячи автобусов

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Более тысячи автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ) за последние три года было поставлено в Российскую Федерацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, сообщает Sputnik Беларусь.

Закупки МАЗов производились для десяти городов России, в частности, для Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Планируется, что белорусские автобусы будут использоваться для перевозки болельщиков на чемпионате, а затем на городских и пригородных маршрутах.

"Автобусы МАЗ уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные. Для нас имеет большое значение, что автобусы поставляются из братской Беларуси", – приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Футбольные" автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, информационными табло и специальными форточками для обеспечения вентиляции.

Ранее МАЗ уже осуществлял поставки автобусов к значимым спортивным событиям в России. В частности, 230 автобусов было закуплено к Универсиаде 2013-го года в Казани, 255 – к Олимпиаде-2014 в Сочи. Ожидается, что автобусы будут приобретаться и к другим грядущим спортивным соревнованиям, в частности, к зимней Универсиаде, которую планируется провести в Красноярске в 2019 году.

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Напомним, что матчи ЧМ по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону.