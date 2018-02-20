22:40 20 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Автобус МАЗ

МАЗ поставил в Россию к ЧМ по футболу 2018 года более тысячи автобусов

© Sputnik/ Григорий Сысоев
FIFA - 2018
Получить короткую ссылку
12 0 0

Автобусы Минского автозавода к Чемпионату мира по футболу закупили 10 российских городов.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Более тысячи автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ) за последние три года было поставлено в Российскую Федерацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, сообщает Sputnik Беларусь.

Символические сборные Южной Америки и Европы на ЧМ-2018
© Sputnik/
"Золотые ноги" чемпионата мира по футболу в России
Закупки МАЗов производились для десяти городов России, в частности, для Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Планируется, что белорусские автобусы будут использоваться для перевозки болельщиков на чемпионате, а затем на городских и пригородных маршрутах.

"Автобусы МАЗ уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные. Для нас имеет большое значение, что автобусы поставляются из братской Беларуси", – приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Футбольные" автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, информационными табло и специальными форточками для обеспечения вентиляции.

Ранее МАЗ уже осуществлял поставки автобусов к значимым спортивным событиям в России. В частности, 230 автобусов было закуплено к Универсиаде 2013-го года в Казани, 255 – к Олимпиаде-2014 в Сочи. Ожидается, что автобусы будут приобретаться и к другим грядущим спортивным соревнованиям, в частности, к зимней Универсиаде, которую планируется провести в Красноярске в 2019 году.

Подробнее о проведении Чемпионата мира по футболу можно прочитать здесь >>

Напомним, что матчи ЧМ по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону.

Теги:
автобусы, Чемпионат мира по футболу 2018, Беларусь, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бабушка
    Демографическая ловушка

    Почему резкий рост рождаемости в пятидесятых годах прошлого века и последующее его снижение серьезно ударят по госбюджету Армении в 2023 году?

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
На Олимпиаде в Корее предлагают отведать мороженое из чернил кальмара
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054