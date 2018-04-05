Саранск в ожидании чемпионата мира — 2018

Четыре матча предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в Саранске

Саранск — столица Республики Мордовия — в 2012 году официально вошел в список городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018, на поле "Мордовия Арены" состоятся четыре игры.

Sputnik предлагает фотогид по главным достопримечательностям города, которые надо посетить в перерывах между матчами.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.