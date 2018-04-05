От Вилли до Забиваки: талисманы чемпионатов мира по футболу

Маскотами турнира в разные годы становились то реально существующие животные, то вымышленные персонажи — все зависит от фантазии организаторов

Современные чемпионаты мира по футболу невозможно представить без талисманов или так называемых маскотов. Слово mascotte переводится с французского как "человек, животное или объект, приносящий удачу".

Впервые талисман появился у чемпионата мира в 1966 году, хотя сам турнир проводится с 1930 года. Начало традиции маскотов положил лев, которого назвали Вилли.

На чемпионате мира в Германии в 1974 году символом чемпионата стали двое парней — Тип и Топ.

Еще дальше пошли Япония и Южная Корея в 2002 году. Первый в истории азиатский чемпионат мира ознаменовался тройным маскотом. Ато, Каз и Ник — вымышленные персонажи желтого, фиолетового и синего цвета — были призваны подчеркнуть высокотехнологичный и компьютеризированный уклад жизни в странах-хозяйках.

Россия решила не экспериментировать с количеством маскотов и остановила свой выбор на волке Забиваке, который, кстати, был выбран путем интернет-голосования.

Самые интересные факты о талисманах чемпионата мира по футболу смотрите в инфографике Sputnik.