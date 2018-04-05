От Вилли до Забиваки: талисманы чемпионатов мира по футболу

Современные чемпионаты мира по футболу невозможно представить без талисманов или так называемых маскотов. Слово mascotte переводится с французского как "человек, животное или объект, приносящий удачу".
Впервые талисман появился у чемпионата мира в 1966 году, хотя сам турнир проводится с 1930 года. Начало традиции маскотов положил лев, которого назвали Вилли.
На чемпионате мира в Германии в 1974 году символом чемпионата стали двое парней — Тип и Топ.
Россия решила не экспериментировать с количеством маскотов и остановила свой выбор на волке Забиваке, который, кстати, был выбран путем интернет-голосования.
Самые интересные факты о талисманах чемпионата мира по футболу смотрите в инфографике Sputnik.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.