Аксель Витсель: для нашего поколения это будет самый важный чемпионат мира

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель, перебравшийся в китайский футбольный клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в преддверии чемпионата мира по футболу в России рассказал Sputnik о годах, проведенных в Питере, проблеме расизма и "страшилках" про российских футбольных фанатов.

"Для нашей команды, для нашего поколения это будет самый важный чемпионат мира. Думаю, мы готовы", — сказал он о предстоящем чемпионате мира по футболу.

Вспоминая время в России, Витсель признался, что, несмотря на холодную погоду, ему понравилось жить в этой стране.

"В России я провел 4,5 года — это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб", — добавил Витсель.

На групповой стадии чемпионата мира в России футболисты из Бельгии сыграют с командами Панамы, Туниса и Англии.

Полностью интервью с Акселем Витселем читайте здесь.