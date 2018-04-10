20:05 10 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Уругвайский футболист Диего Форлан

Форлан: сейчас в футболе все решают не имена и титулы, а старание и отдача

© Sputnik/ Александр Вильф
ФИФА - 2018
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Уругвайский форвард Диего Форлан с большим энтузиазмом ждет начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. На этот раз он примет участие в грандиозном соревновании в качестве комментатора, посла ФИФА и уругвайского болельщика.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Выступающий за китайский футбольный клуб "Китчи" уругваец Диего Форлан поделился со Sputnik Mundo ожиданиями от предстоящего мундиаля.

"Мы говорим о мировой державе, обладающей необходимой инфраструктурой и экономикой для проведения чемпионата мира. Нас ждут великие сборные, и многие люди собираются посетить матчи, так что я думаю, что это будет очень хороший чемпионат мира", — сказал он.

Форлан, участник трех чемпионатов мира и лучший игрок первенства планеты 2010 года в ЮАР, отметил, что Россия как организатор имеет преимущество, поскольку ранее страна уже обладала частью необходимой инфраструктуры. Он также не сомневается в безопасности, которую способна обеспечить РФ.

Кроме того, Форлан отметил роль системы видеоповторов, которая будет впервые применена на ЧМ по футболу.

"Если такая технология используется в других видах спорта, почему бы ей не использоваться в футболе? Очевидно, что в этом спорте ее сложнее применить, но я думаю, что эффект будет положительным", — сказал нападающий.

Бывший игрок санкт-петербургского Зенита и сборной Бельгии Аксель Витсель в товарищеском матче между сборными России и Бельгии. 2017 год.
© Sputnik/ Нина Зотина
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Чемпионат мира в России будет незабываемым турниром в том числе из-за возвращения в число участников команды Перу (в последний раз перуанская сборная участвовала в Кубке мира в Испании 1982 года) и отсутствия таких сильных команд, как сборные Италии и Голландии. Форлан полагает, что эти "сюрпризы" связаны с тем, что в сегодняшнем футболе "нет истории, титулов и имен, а только отдача и старание хорошо играть".

По словам нападающего, условия игры уравновесили футбол. В настоящее время отставание или превосходство команды подтверждается не только тем, что "написано на бумаге", но и реальными достижениями на поле, где иногда более слабая команда может обыграть ту, которая считается более сильной.

Это равенство затрудняет выбор фаворита предстоящего чемпионата мира. Форлан полагает, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся "на одну ступень выше", чем остальные, хотя он также считает, что Франция, Уругвай, Аргентина, Мексика и Бельгия являются отличными кандидатами на победу.

Что касается сборной Уругвая, показавшей хорошие результаты на чемпионатах мира в Южной Корее и Японии в 2002 году, а также в ЮАР 2010-м и в Бразилии в 2014-м, бомбардир полагает, что группа, в которой предстоит играть команде его страны, "несложная", но в любом случае уругвайцы "должны быть очень осторожны".

"Как молодые игроки, так и те, кто обладает большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно", — считает футболист.

Сборная Уругвая попала в группу А вместе с Россией, Саудовской Аравией и Египтом.

В стадии плей-офф "нужно оценить, как складывается ситуация, потому что часто бывает, что ты фаворит, а в итоге проигрываешь". По мнению Форлана, Уругвай не должен упускать это из виду, потому что "уровень команд становится еще более схожим".

Уругвайские футбольные звезды, такие, как Эдинсон Кавани ("Париж Сен-Жермен") и Луис Суарес ("Барселона"), имеют большие шансы стать лучшими игроками на чемпионате в России, полагает Форлан. Однако, по его мнению, такое признание можно получить только показав высокий уровень футбола.

Говоря об уругвайском тренере Оскаре Вашингтоне Табаресе и его работе в сборной, Диего отметил его старание, ответственность и результаты.

В марте 2015 года Диего Форлан объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

"Важно было освободить место для молодежи и завершить этап", — сказал 38-летний нападающий.

В любом случае Диего Форлан будет присутствовать на российских стадионах в качестве спортивного комментатора американского канала Telemundo. Он будет опираться на "свой опыт и знания".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Диего Форлан, Уругвай, Россия, Футбол



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