17:25 15 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. Пенальти в ворота

Футбол в прямом эфире: в Узбекистане покажут ЧМ-2018

© Sputnik / Виталий Белоусов
ФИФА - 2018
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Также телезрители в ежедневной передаче Highlights смогут увидеть самые яркие и волнительные моменты прошедших игр, информацию об игроках и тренерах национальных сборных, а также рекорды и интересные факты о ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистанцы смогут увидеть прямые трансляции игр Чемпионата мира по футболу 2018.

Транслировать игры 32-х национальных сборных стран мира на 12 крупнейших стадионах России будут телеканалы UZREPORT TV и FUTBOL TV.

Кроме того, ежедневно на телеканалах будет выходить своеобразный дневник Чемпионата — передача Highlights, в которой будут собраны самые яркие и волнительные моменты прошедших игр, информация об игроках и тренерах национальных сборных, а также рекорды и интересные факты о ЧМ-2018.

Отметим, что впервые во время чемпионата мира в качестве комиссара ФИФА будет работать узбекистанец Алим Арифов.

Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов получил приглашение работать в качестве комиссара на предстоящем турнире в России.
© Пресс-служба НОК
На ЧМ-2018 впервые в истории будет работать комиссар из Узбекистана
Узбекская бригада арбитров во главе с Равшаном Ирматовым также будет представлена на предстоящем мундиале.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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