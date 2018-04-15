Футбол в прямом эфире: в Узбекистане покажут ЧМ-2018

Также телезрители в ежедневной передаче Highlights смогут увидеть самые яркие и волнительные моменты прошедших игр, информацию об игроках и тренерах национальных сборных, а также рекорды и интересные факты о ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистанцы смогут увидеть прямые трансляции игр Чемпионата мира по футболу 2018.

Транслировать игры 32-х национальных сборных стран мира на 12 крупнейших стадионах России будут телеканалы UZREPORT TV и FUTBOL TV.

Кроме того, ежедневно на телеканалах будет выходить своеобразный дневник Чемпионата — передача Highlights, в которой будут собраны самые яркие и волнительные моменты прошедших игр, информация об игроках и тренерах национальных сборных, а также рекорды и интересные факты о ЧМ-2018.

Отметим, что впервые во время чемпионата мира в качестве комиссара ФИФА будет работать узбекистанец Алим Арифов.

Узбекская бригада арбитров во главе с Равшаном Ирматовым также будет представлена на предстоящем мундиале.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.