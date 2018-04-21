16:23 21 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Одил Ахмедов

Одил Ахмедов: в России меня принимали как своего

© Sputnik / Владимир Песня
ФИФА - 2018
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Одил Ахмедов в интервью Sputnik Китай рассказал о России, о своем пребывании в клубе "Анжи" и поделился ожиданиями о предстоящем ЧМ

- В этом году в России состоится чемпионат мира по футболу. Многие западные болельщики выражают опасения в связи с возможной угрозой их безопасности в ходе матчей. Обоснованы ли такие опасения? И как вы лично относитесь к российским болельщикам?

СПУТНИК_Бывший игрок «Анжи» Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!
© Sputnik .
Одил Ахмедов: в России любят футбол и болеют как сумасшедшие
- Чемпионат мира — не маленький турнир. Мне кажется, что болельщикам не стоит беспокоиться. Я знаю российских болельщиков, они любят футбол и свою команду, поэтому болеют как сумасшедшие. Не стоит беспокоиться — это будет очень хороший турнир.

- Сталкивались ли вы с проявлением расизма со стороны болельщиков и в команде?

— У меня такого не случалось. Узбекистан был частью СССР, поэтому меня принимали как своего.

- Чего ждать болельщикам от стадионов, какие их ждут условия?

— В то время, когда я играл в "Краснодаре", были очень хорошие условия. Я думаю, что для чемпионата мира построили хорошие стадионы.

- Какие сборные, по-вашему, являются фаворитами?

— Мне кажется, что фавориты — Испания, Германия, Бразилия. Вот из них кто-то станет чемпионом.

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© sputnik
Аксель Витсель: для нашего поколения это будет самый важный чемпионат мира
- За российские клубы "Анжи" и "Краснодар" в общей сложности вы играли шесть лет. В прошлом году вы перешли в китайский клуб. Где было сложнее адаптироваться к жизни и атмосфере — в Китае или в России?

— Шанхай — красивый город, моей семье тоже нравится. Адаптироваться несложно.

Я мечтал играть в России. В "Анжи" я играл 6 лет и был счастлив. Но в Россию не планирую возвращаться, после Китая поеду домой.

- Вы по-прежнему представляете национальную сборную Узбекистана, принесли им победу в последнем матче с вьетнамской сборной. В ее составе встречались ли против китайской команды?

— Против Китая мы играли два раза, на Кубке Азии в 2011 и 2015 годах. Я здесь играю и защищаю клуб Шанхая. Когда я играю за сборную, я защищаю свою страну. Это футбол. Где бы я ни играл, я всегда был профессионалом. И если предстоит играть против Китая на чемпионате Азии, то, конечно, сто процентов буду играть.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018>>

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Одил Ахмедов, Россия, Спорт



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