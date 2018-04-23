Как менялся мяч ЧМ по футболу

За более чем 150-летнюю официальную историю футбола в игре менялись и правила, и форма команд, но чаще всего модернизировался мяч.

С 1954 года FIFA ввела строгие стандарты на параметры мяча, например, его вес должен был составлять от 410 до 450 граммов.

В 1970 году был создан мяч в революционном черно-белом цвете, который отлично подходил для черно-белого телевидения. Впоследствии этот цвет навсегда вошел в историю футбола.

Другие интересные факты о том, как менялся футбольный мяч, смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Узбекистан.