20:01 23 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Как менялся мяч ЧМ по футболу

Получить короткую ссылку
Тема:
Инфографика о чемпионате мира по футболу — 2018 (4)
2610
История мячей ЧМ по футболу
© Sputnik / Денис Грабусов

За более чем 150-летнюю официальную историю футбола в игре менялись и правила, и форма команд, но чаще всего модернизировался мяч.

С 1954 года FIFA ввела строгие стандарты на параметры мяча, например, его вес должен был составлять от 410 до 450 граммов.

В 1970 году был создан мяч в революционном черно-белом цвете, который отлично подходил для черно-белого телевидения. Впоследствии этот цвет навсегда вошел в историю футбола.

Другие интересные факты о том, как менялся футбольный мяч, смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Узбекистан.

Тема:
Инфографика о чемпионате мира по футболу — 2018 (4)
Теги:
футбол, мяч, ЧМ-2018, ФИФА



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Трансляция из Овального зала послания президента республики
    Президент говорит

    Стала известна точная дата ежегодного послания президента Беларуси Александра Лукашенко к народу республики и Национальному собранию.

  • Отдых туристов в Абхазии
    Осторожно, мошенники!

    Около половины туристов выбирают жилье в Абхазии самостоятельно по интернету. Sputnik рассказывает, как не оказаться жертвой мошенников.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ликий Юрий
    "Роскошный" налог

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.

  • Ветераны возлагают цветы к Бронзовому солдату
    В помощь ветеранам

    В Эстонии началась традиционная, юбилейная, акция "Поможем ветеранам в преддверии 9 Мая!" в поддержку Таллиннского общества участников Второй мировой войны.

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан
Кураш и кураж, штаны трещат аж
В России появилось подсолнечное масло Новичок
Фермер из России создал подсолнечное масло "Новичок"
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054