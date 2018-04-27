Где во время ЧМ по футболу будут жить и тренироваться сборные

Где будут располагаться базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России — 2018, смотрите в нашей инфографике.

© Sputnik / Виталий Белоусов Футбол в прямом эфире: в Узбекистане покажут ЧМ-2018

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Узбекистанцы, у которых не получится посетить соревнования, смогут наблюдать прямые трансляции матчей.

Транслировать игры 32 национальных сборных стран мира на 12 крупнейших стадионах России будут телеканалы UZREPORT TV и FUTBOL TV.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.