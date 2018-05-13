"Екатеринбург Арена": стадион примет четыре матча Чемпионата мира

Для сохранения исторического облика в старые стены встроен новый объем арены. Официальная вместимость стадиона — 35 тысяч 696 мест.

"Екатеринбург Арена" является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Строительство стадиона завершилось в 1957 году, после чего он дважды реконструировался.

Стадион на 35 тысяч мест сохранил старый советский фасад, но его начинка совершенно новая. Стадион примет четыре матча чемпионата, в том числе поединок Египет — Уругвай, здесь также сыграют команды Мексики и Швеции и другие.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018>>