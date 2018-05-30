Оракулу ЧМ-2018 коту Ахиллу подарили спортивную форму сборной России

В преддверии чемпионата мира по футболу Ахилл похудел благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Эрмитажный кот Ахилл, который раньше предсказывал результаты матчей Кубка конфедераций — 2017 по футболу, а сейчас назначен оракулом итогов соревнований чемпионата мира 2018 года, получил форму сборной России с номером 9, передает РИА Новости со ссылкой на куратора эрмитажных котов, основательницу Музея кошки Анну Кондратьеву.

"Раньше Ахиллу подарили тельняшку, а теперь он стал обладателем спортивной формы сборной России по футболу в виде бело-красного комбинезона. Его номер — 9, по числу кошачьих жизней", — рассказала она.

По словам Кондратьевой, Ахилл не возражает против одежды.

"В этом смысле он покладистый, поскольку умеет разделять работу и личную жизнь. В личной жизни он бы, конечно, не потерпел комбинезона", — отметила она.

Собеседница агентства добавила, что в преддверии чемпионата мира по футболу Ахилл похудел благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.

"Он сбросил около 450 граммов и больше не похож на футбольный мяч", — сказала Кондратьева.

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Ахилл был назначен предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в марте. До этого он был выбран оракулом Кубка конфедераций 2017 года. Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человекоориентированный кот. Это белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать. Предсказания кот-оракул делал в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд: откуда кот отведает лакомство, та команда и считалась победителем.

Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В Петербурге 15 июня сыграют команды Марокко и Ирана, 19 июня — России и Египта, 22 июня — Бразилии и Коста-Рики, 26 июня — Нигерии и Аргентины. Также здесь 3 июля в 1/8 встретятся 1 сборная группы F и 2 — квартета E, 10 июля в Петербурге пройдет полуфинал ЧМ, а 14 июля — игра за бронзу.