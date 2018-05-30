Оракулу ЧМ-2018 коту Ахиллу подарили спортивную форму сборной России

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Эрмитажный кот Ахилл, который раньше предсказывал результаты матчей Кубка конфедераций — 2017 по футболу, а сейчас назначен оракулом итогов соревнований чемпионата мира 2018 года, получил форму сборной России с номером 9, передает РИА Новости со ссылкой на куратора эрмитажных котов, основательницу Музея кошки Анну Кондратьеву.
"Раньше Ахиллу подарили тельняшку, а теперь он стал обладателем спортивной формы сборной России по футболу в виде бело-красного комбинезона. Его номер — 9, по числу кошачьих жизней", — рассказала она.
По словам Кондратьевой, Ахилл не возражает против одежды.
"В этом смысле он покладистый, поскольку умеет разделять работу и личную жизнь. В личной жизни он бы, конечно, не потерпел комбинезона", — отметила она.
Собеседница агентства добавила, что в преддверии чемпионата мира по футболу Ахилл похудел благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.
"Он сбросил около 450 граммов и больше не похож на футбольный мяч", — сказала Кондратьева.
Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В Петербурге 15 июня сыграют команды Марокко и Ирана, 19 июня — России и Египта, 22 июня — Бразилии и Коста-Рики, 26 июня — Нигерии и Аргентины. Также здесь 3 июля в 1/8 встретятся 1 сборная группы F и 2 — квартета E, 10 июля в Петербурге пройдет полуфинал ЧМ, а 14 июля — игра за бронзу.