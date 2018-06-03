10:35 04 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с мячом Telstar 18 на МКС

Мяч ЧМ-2018 доставили из космоса на Землю

Пресс-служба Роскосмоса
ФИФА - 2018
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Telstar18, побывавший на орбите, будет использоваться в ходе первой игры чемпионата.

ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07", сообщает РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция посадки.

История мячей ЧМ по футболу
© Sputnik / Денис Грабусов
Как менялся мяч ЧМ по футболу
Мяч на станцию "привез" другой российский космонавт – Олег Артемьев. В настоящее время он на станции вместе со своими коллегами американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается прибытия следующего экипажа 8 июня.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, Telstar18, побывавший на орбите, будет использоваться в ходе первой игры чемпионата. Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.

Корабль "Союз МС-09" следующего экипажа запустят к станции на ракете "Союз-ФГ", третья ступень которой также будет украшена символами ЧМ-2018. На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.

Вместе с Антоном Шкаплеровым на Землю вернулись японец Норишиге Канаи и американец Скотт Тингл. Они провели на станции 168 дней.

Теги:
МКС, мяч, Космос, Чемпионат мира по футболу 2018, Россия



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