Собянин открыл московский пресс-центр чемпионата мира по футболу

Мэр Москвы пообщался с волонтерами, а также с руководителем пресс-центра для неаккредитованных журналистов.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу и пообщался с волонтерами.

"Год назад мы приобрели хороший опыт поддержки журналистов, которые не получили официальной аккредитации на Кубок Конфедераций. Специальным пресс-центром в Колонном зале Дома союзов воспользовались несколько сотен журналистов. На чемпионате мира мы вновь открываем такой пресс-центр и приглашаем журналистов пользоваться его возможностями", — сказал мэр в ходе открытия центра, передает корреспондент РИА Новости.

Также он пообщался с волонтерами, работающими при пресс-центре, и поинтересовался, с каким настроением они пришли работать на чемпионат. "Как настроение, ребята? Подготовку прошли?" — спросил Собянин.

В ответ одна из волонтеров рассказала, что все они работают в отличном настроении и полностью готовы помогать журналистам. "Нас подготовили, чтобы мы могли рассказать гостям, какие достопримечательности можно посетить, как общаться с журналистами. Мы прошли полное обучение, поэтому мы в полной готовности", — рассказала волонтер.

Собянин выразил уверенность, что пресс-центр в ближайшее время будет востребованным среди журналистов и работы хватит всем.

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"Главное – улыбаться, быть доброжелательным и, конечно, делать все возможное, чтобы помочь, особенно иностранцам, сориентироваться в нашем городе и тех событиях, которые происходят, рассказать о Москве так, чтобы гости уехали с хорошим чувством, с новыми друзьями, ощущением, что наш город гостеприимный, интересный и современный", — сказал градоначальник.

Кроме того, Собянин поговорил с руководителем пресс-центра для неаккредитованных журналистов Ольгой Колевой, которая выразила благодарность мэру за возможность представителям СМИ работать в данном центре, а также за возможность бесплатного пользования транспортом города.

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Пресс-центр расположился в Колонном зале Дома союзов в Москве, он будет открыт ежедневно до 16 июля. Представители СМИ могут аккредитоваться до 20 июня.

Аналогичные пресс-центры открыты в других городах, принимающих чемпионат мира. К началу ЧМ для работы в пресс-центрах, как следует из материалов пресс-службы мэра, зарегистрировались порядка 5,5 тысячи представителей СМИ, в том числе свыше полутора тысяч иностранных журналистов из 34 стран мира.