Собянин открыл московский пресс-центр чемпионата мира по футболу

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу и пообщался с волонтерами.РИА Новости.
Также он пообщался с волонтерами, работающими при пресс-центре, и поинтересовался, с каким настроением они пришли работать на чемпионат. "Как настроение, ребята? Подготовку прошли?" — спросил Собянин.
В ответ одна из волонтеров рассказала, что все они работают в отличном настроении и полностью готовы помогать журналистам. "Нас подготовили, чтобы мы могли рассказать гостям, какие достопримечательности можно посетить, как общаться с журналистами. Мы прошли полное обучение, поэтому мы в полной готовности", — рассказала волонтер.
Собянин выразил уверенность, что пресс-центр в ближайшее время будет востребованным среди журналистов и работы хватит всем.
Кроме того, Собянин поговорил с руководителем пресс-центра для неаккредитованных журналистов Ольгой Колевой, которая выразила благодарность мэру за возможность представителям СМИ работать в данном центре, а также за возможность бесплатного пользования транспортом города.
Аналогичные пресс-центры открыты в других городах, принимающих чемпионат мира. К началу ЧМ для работы в пресс-центрах, как следует из материалов пресс-службы мэра, зарегистрировались порядка 5,5 тысячи представителей СМИ, в том числе свыше полутора тысяч иностранных журналистов из 34 стран мира.