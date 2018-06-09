15:30 09 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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В Москве открылся Международный вещательный центр ЧМ-2018

© Sputnik / Антон Денисов
ФИФА - 2018
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На торжественной церемонии присутствовали президент FIFA Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель "Оргкомитета-2018".

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Москве в субботу открыли Международный вещательный центр (IBC) чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

На церемонии открытия присутствовали председатель "Оргкомитета-2018" Аркадий Дворкович, президент FIFA Джанни Инфантино и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Благодаря новому центру, за ходом чемпионата смогут наблюдать зрители со всего мира, IBC "должен принести праздник всем", заявил Дворкович.

Джанни Инфантино заявил, что для него открывать IBC — это честь, и выразил надежду, что вещательный центр станет "сердцем чемпионата для всего мира".

По словам председателя оргкомитета, правительство России проделало огромную работу для открытия центра.

Накануне Российский футбольный союз (РФС) запустил национальную кампанию по поддержке сборной России "Играй за нас. За всех. За каждого!". На площадях и в торговых центрах городов чемпионата организуют развлекательные мероприятия и флешмобы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги:
Москва, вещание, FIFA 2018



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