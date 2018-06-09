В Москве открылся Международный вещательный центр ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Москве в субботу открыли Международный вещательный центр (IBC) чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

На церемонии открытия присутствовали председатель "Оргкомитета-2018" Аркадий Дворкович, президент FIFA Джанни Инфантино и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Благодаря новому центру, за ходом чемпионата смогут наблюдать зрители со всего мира, IBC "должен принести праздник всем", заявил Дворкович.

Джанни Инфантино заявил, что для него открывать IBC — это честь, и выразил надежду, что вещательный центр станет "сердцем чемпионата для всего мира".

По словам председателя оргкомитета, правительство России проделало огромную работу для открытия центра.

Накануне Российский футбольный союз (РФС) запустил национальную кампанию по поддержке сборной России "Играй за нас. За всех. За каждого!". На площадях и в торговых центрах городов чемпионата организуют развлекательные мероприятия и флешмобы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.