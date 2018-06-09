Глава Египта потребовал от сборной осчастливить народ победами на ЧМ

Он подчеркнул, что верит в осознание футболистами ответственности и призвал их сделать все возможное.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Египта Фаттах ас-Сиси потребовал от сборной страны осчастливить свой народ победами на ЧМ-2018, сообщает РИА Новости.

В субботу он принял в своей резиденции команду, которая в воскресенье поедет на чемпионат мира по футболу в Россию.

Глава страны пожелал футболистам удачи и заявил, что верит во осознанием ими всей ответственности.

В Россию должны приехать не мене 20 тысяч болельщиков египетской сборной.

Команда выступает в группе А, то есть встретится со сборной России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Египетские футболисты сыграют против российских 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось об открытии в Москве Международного вещательного центра ЧМ-2018. На торжественной церемонии присутствовали глава FIFA Джанни Инфантино, мэр российской столицы Сергей Собянин и председатель "Оргкомитета-2018" Аркадий Дворкович.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.