19:19 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Член исполкома FIFA Сунил Гулати, президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни, президент футбольной ассоциации Мексики Хустино Компеан, президент Ассоциации футбола США Карлос Кордейро, президент FIFA Джанни Инфантино (слева направо) на 68-м Конгрессе Международной федерации футбола. Конгресс принял решение провести чемпионат мира по футболу 2026 в Мексике, США и Канаде.

Кто станет хозяином чемпионата мира по футболу в 2026 году

© Sputnik / Александр Вильф
ФИФА - 2018
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В Москве на 68-м заседании конгресса FIFA впервые назвали три страны – США, Мексику и Канаду.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Хозяевами чемпионата мира футболу в 2026 году станут США, Мексика и Канада, сообщает Р-Спорт.

Перед отправлением первого поезда с болельщиками Чемпионата мира FIFA 2018 в Адлер с Казанского вокзала в Москве.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Соответствующее решение приняли участники 68-го заседания конгресса FIFA в Москве 13 июня.

Впервые в истории футбола мировое первенство примут три станы, за них отдали голоса 134 федерации из 199.

Кроме того, заявку на участие подавало Марокко.

"Мы продолжим работу для того, чтобы исполнить мечту и все-таки получить чемпионат мира для нашей страны. Спасибо большое за открытость и транспарентность FIFA", - заявил глава федерации Марокко.

Следующий мундиаль пройдет в 2022 году в Катаре.

Ранее сообщалось о приглашении на мировое спортивное событие в России президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Также в РФ приедут президент Республики Панама Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая, наследный принц Саудовской Аравии, лидер Ливана.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 11 городах России и продлится до 15 июля. Он пройдет на 12 стадионах. Откроет турнир матч сборных России и Саудовской Аравии, который состоится в четверг.

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Теги:
Футбол, заседание, FIFA 2018



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