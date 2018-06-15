Сборная Уругвая обыграла Египет в матче ЧМ со счетом 1:0

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира прошел в Екатеринбурге, единственный мяч забил головой защитник Хосе Мария Хименес.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сборная Уругвая по футболу обыграла Египет в матче первого тура группового этапа на чемпионата мира в России, сообщает РИА Новости.

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Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на 89-й минуте ударом головой после подачи со штрафного забил защитник Хосе Мария Хименес.

При этом в матче не принимал участие лидер египтян Мохамед Салах.

Уругвай и Египет – соперники России по группе А.

Сборная Египта сыграет с российскими футболистами в Санкт-Петербурге 19 июня, а 10 июня Уругвай встретится в Ростове-на-Дону с командой Саудовской Аравии.

России предстоит сыграть со сборной Уругвая через 10 дней, 25 июня.

По итогам первого тура сборная России возглавляет турнирную таблицу благодаря разгрому Саудовской Аравии со счетом 5:0 на стадионе "Лужники" в Москве.

Команда Уругвая на данный момент уступает россиянам по дополнительным показателям.

Египет и Саудовская Аравия располагаются на третьей и четвертой позициях.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.