15:21 16 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

И спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому

© Sputnik / Vitaliy Belousov
ФИФА - 2018
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Кирилл Бакеев
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Американские журналисты, устав иронизировать по поводу провала своей сборной в отборочных этапах ЧМ-2018, решили взяться за болельщиков, отмечает автор радио Sputnik Кирилл Бакеев.

Да, американские футболисты не поехали в Россию на мундиаль, но американские болельщики-то поехали. Причем по количеству купленных билетов они опередили фанатов из других стран. Приехали, а за кого болеть — не знают. Для того чтобы ответить на этот вопрос и выявить наиболее "американскую" сборную, издание The Wall Street Journal проанализировало 32 страны, которые участвуют в чемпионате.

В расчет взяли все — от геополитики и экономики до привычек в потреблении пива. Результаты исследования показали, что ближе всего к США — Россия. В своей отборочной группе, имеется в виду.

Как пишет WSJ, если забыть о наследии холодной войны, образах поп-культуры в виде фильма "Рокки IV", ну и прочих неприятных моментах в сегодняшних отношениях между странами, то, в общем-то, не так уж сильно и отличаются русские от американцев. Во всяком случае, на фоне Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, которые вместе с Россией входят в группу А на ЧМ.

Именно поэтому, утверждает издание, патриотический долг американских болельщиков, по крайней мере, для стартовой игры — "развернуть звездно-полосатые флаги, гордо продемонстрировать свою татуировку с белоголовым орланом и что есть мочи кричать в поддержку России".

Шавкат Мирзиёев сфотографировался с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года
Пресс-служба президента Узбекистана
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Вот если бы американские политики последовали рекомендациям иначе взглянуть на Россию, то жить в мире было бы приятнее всем. Но не о политиках сейчас речь. Кроме России, журналисты WSJ назвали еще несколько "американистых" участников чемпионата: первой в списке идет Австралия, за ней — Англия, Франция, Германия и еще несколько. Впрочем, если американцы предпочтут болеть за команду, имеющую наибольшие шансы на успех, то Австралия и Англия — не самый хороший выбор. Рассчитывать на победу на ЧМ сборным этих стран не стоит, полагает издание.

Возможно, определиться американским болельщикам поможет кот Ахилл, который живет в петербургском Эрмитаже. Усатый предсказатель поставил на победу России в первом матче чемпионата. Ахиллу обычно предлагают две тарелки с кошачьим кормом, чтобы определить победителя встречи. Рядом с каждой тарелкой ставят флаг страны-участницы. Чью миску кот выберет, тот и победит. Свою карьеру он начал в прошлом году — во время Кубка конфедераций, и вроде бы ошибся всего раз.

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© Ruptly .
Кот Ахилл из Эрмитажа готовится предсказывать результаты ЧМ-2018



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