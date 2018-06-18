Наколи мне флаг России, или Тату на память о ЧМ-2018

Бразильский национальный флаг и колумбийский триколор разместились в контурах российской карты.
Мастера тату из Санкт-Петербурга выбили одинаковые картинки всем четверым друзьям.
Смотрите на нашем видео, как это было.
Многие болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, хотят запомнить эти дни навсегда. Поэтому делают татуировки на память об этом путешествии с друзьями.
Бразильский национальный флаг и колумбийский триколор разместились в контурах российской карты.
Мастера тату из Санкт-Петербурга выбили одинаковые картинки всем четверым друзьям.
Смотрите на нашем видео, как это было.
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Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.