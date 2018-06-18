10:25 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Наколи мне флаг России, или Тату на память о ЧМ-2018

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Многие болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, хотят запомнить эти дни навсегда. Поэтому делают татуировки на память об этом путешествии с друзьями.

Президент РФ В. Путин и гости церемонии открытия ЧМ по футболу на стадионе Лужники
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Четверо латиноамериканцев в Петербурге сделали татуировки на память о ЧМ-2018.

Бразильский национальный флаг и колумбийский триколор разместились в контурах российской карты.

Мастера тату из Санкт-Петербурга выбили одинаковые картинки всем четверым друзьям.

Смотрите на нашем видео, как это было.




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