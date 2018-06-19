В чем правда, брат, или Германии "капут"?!

Мундиаль в России не обходится без сенсаций, которые, как полагает колумнист Sputnik Руслан Васильев, подтверждают его предстартовый тезис об отсутствии на нынешнем чемпионате мира суперсильных команд из категории "фаворит, хоть убей".

Однако принять некоторые результаты очень непросто. И ладно в субботу Аргентина с Месси не сумела совладать с Исландией. Уже в воскресенье действующие обладатели титула, немцы, которые, согласно одной идиоме, "всегда выигрывают", уступили в Москве мексиканцам. Причем совершенно по делу! Чем и позволили определить главную тему.

Тема чемпионов мира

Ничего в мире футбола просто так не бывает, что и доказывает пример сборной Германии. Как выяснилось, совершенно не зря подопечные Йоахима Лева столь неудачно проводили в 2018 году спарринги. Первую победу немцы одержали в заключительном перед отбытием в Россию "товарняке" с Саудовской Аравией — 2:1. Да и то их игра не вызвала у болельщиков выдоха облегчения, наоборот, сформулировав новые тревожные вопросы.

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А до этого вовсе случилась мартовская ничья с испанцами, после которой последовали фиаско от бразильцев и, что совсем возмутительно, австрийцев. Конечно, в Германии признавали, что тренер Лев мог ссылаться на эксперименты с составом и подготовительный период, объяснявший отсутствие свежести. Но вот пробил час мундиаля, и оказалось, что немцы соответствуют костяшке домино "пусто-пусто".

По крайней мере, в первой баталии. Мексиканцы просто были быстрее, мобильнее и экспрессивнее оппонентов. Речь идет о первом тайме, в котором "ацтеки" могли не ограничиваться единственным голом в "калитку" капитана маншафт Нойера. Однако и одного взятия немецких ворот хватило любителям сомбреро и перца чили для сенсационной виктории.

Все потому, что у Германии не оказалось того запаса класса, мощи, да и везения, что присутствовал четыре года назад в Бразилии. Создавая давление и вися на воротах Очоа, немцы лишь на 88-й минуте создали первый по-настоящему опасный момент. Времени хватило еще на одну угрозу, но Брандт, как и ранее Гомес, не попал в створ ворот.

Так что, Германии капут? Наверное, торопиться не стоит. Но то, что прежней всесокрушающей машины у Лева больше нет — очевидно.

Тема досужих разговоров

Они, досужие разговоры, всегда сопровождают знаменитостей, а уж футбольных звезд — и подавно. Особенно если речь идет об элитарной элите, то есть об аргентинце Месси и португальце Роналду. Диспут на тему, кто из них круче, протекает перманентно и не замолкает ни на минуту.

И вот после первых матчей на мундиале в России Криштиану, сделавший хет-трик в баталии с испанцами, вырвался вперед, ибо Лео не только ничего не забил и ничего не отдал, но еще и не реализовал пенальти в ворота исландского режиссера Халльдоурссона. Знаменитый вопль "Акела промахнулся!" — это самое мягкое и лирическое "вау", что раздалось из футбольных джунглей от сторонников Роналду.

Что ж, Месси действительно паршиво пробил пенальти, позволив оппоненту, не гадавшему, а классно среагировавшему на удар, совершить блестящее спасение. Однако не упустим следующие нюансы.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

Во-первых, Португалия ведь тоже удовлетворилась ничейным результатом с испанцами, как и Аргентина. Конечно, уровень "красной фурии" выше исландского, но, между нами говоря, "европейские бразильцы", как и "альбиселесте", не намекнули в своих стартовых поединках на реалистичность претензий взять Кубок мира в свою коллекцию.

У португальцев все зависит от Роналду и только от Роналду, а один в поле не всегда бывает воином-победителем. Аргентина же пока вовсе сыграла в режиме "ни мясо, ни рыба". И даже ни паста, ни ризотто.

Во-вторых, нереализованный на московском стадионе "Спартак" пенальти лишь уравнял Месси с Роналду. Вспомните, как два года назад во втором матче группового турнира Евро-2016, соперничая с австрийцами, Криштиану совершил аналогичную ошибку, пробив в штангу. И тогда сия оплошность стоила фавориту победы, ибо матч Португалия — Австрия завершился нулевой ничьей.

Кстати, после этого в адрес Роналду и компании стали отпускаться язвительные шутки, ибо еще до Австрии португальцы не сумели обыграть… исландцев, чьи ворота блестяще защитил славный режиссер. Тоже ведь было — 1:1 имени Халльдоурссона. А чем дело кончилось? Португалия стала лучшей командой Старого Света! Поэтому подождите хоронить Месси и "альбиселесте".

Другое дело, что Аргентина предстала очень тяжелой, богатеющей думкой командой, чьи полузащитники на подсознательном уровне не готовы играть в одно касание, что и позволяло исландцам держать оборону. Но здесь все поправимо.

Просто "альбиселесте" надо перестать изображать из себя сбалансированную команду. Вместо этого надо следовать португальскому примеру. То есть во всем, всегда и везде полагаться на своего лидера. Ведь, когда в концовке баталии с Исландией Месси подхватывал мяч и тараном несся на массированную оборону викингов, остроты стало гораздо больше.

Так и надо! Как бы звездным Агуэро и Ди Мария, Игуаину и Дибале не претила роль свиты при малыше-бородаче по имени Лионель. Но только в откровенной ставке на гениальность и эгоизм Месси Аргентина может снискать успех в России.

Тема нежности

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Футбол — брутальный, а подчас кроваво-жестокий вид спорта. Но и в нем есть место лиризму, а подчас и трогательной нежности. Пример порой подают наставники, которые, производя замены, с отеческой любовью встречают уходящих с поля футболистов. Правда, это происходит в основном в тех случаях, когда счет на табло устраивает тренера.

Но подлинная нежность в футболе — это, конечно, вратарь сербов Стойкович. Каждый раз, ловя мяч, он награждает его поцелуем! Так Владимир благодарит капризного за то, что нашел руки голкипера вместо того, чтобы коварно юркнуть в сетку. И это очень смачные поцелуи! От всей души. С известным эротизмом, точнее, в нашем случае — фетишизмом. И ведь Сербия выиграла в Самаре у четвертьфиналиста предыдущего мундиаля Коста-Рики, а Стойкович ничего не пропустил.

Но, возможно, это случилось из-за того, что нападающий соперника Кэмпбелл перебрал "нежности" в своем обращении к Богу. Перед тем как выйти на замену, он опустился на колени прямо на бровке поля и обратил руки к небу, чтобы истово прошептать подходящую для этого повода молитву. Но затем Жоэль, подпрыгивая на одной правой ноге, суеверным зайчиком скакнул на поле… В общем, запутал Кэмпбелл христианских и языческих богов, а раз так, то и поддержки ему никто не оказал.

А заключить слово "нежность" в кавычках можно, вспоминая о высоких отношениях бразильцев Пепе и Диего Коста. Напомню, что первый — центральный защитник, уже давно защищает цвета Португалии. Второй — центральный нападающий, лидер атак Испании. И вот в Сочи на стадионе "Фишт" они нашли друг друга — это перебежчики и, пожалуй, самые одиозные грубияны и провокаторы мирового футбола.

Господи, как же они дубасили друг друга! Локтем в челюсть, шипами бутсы в ахилл. После таких "нежных свиданий", действительно, можно запеть: "Опустела без тебя земля". Но нет! Парни привычные. Выйдут на поле и в следующих баталиях.

Тема справедливости

Очень тонкий в силу условности момент. Но уже сыграны на мундиале матчи, которые завершились алогично, что заставило апеллировать к высшим силам. Марокканцы произвели очень выгодное впечатление в первые 20 минут баталии с Ираном и куда больше заслуживали виктории, но уступили из-за неумения нанести результативный удар по чужим воротам. Ибо по своей рамке несчастный форвард-резервист Бухаддуз пробил на загляденье. В падении головой! Просто кошмар!

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Или перуанцы, которые должны были разгромить датчан, но тоже уступили — 0:1. И опять-таки проигравших — быстрых, резких и агрессивных южноамериканцев — подвело неумение поставить восклицательный знак в своих замечательных комбинациях. Если при исполнении пенальти палить по воробьям, то как тут не проиграть?

Однако это провидение, против которого не попрешь. Но с точки зрения судейства, справедливости на мундиале в России значительно больше, чем на предыдущих форумах ФИФА. Все благодаря наконец-то внедренной системе видеопросмотра спорных моментов. Пока она работает очень эффективно, помогая отделять зерна от плевел.

А то, что есть возражающие скептики, которые апеллируют ссылками на "естественную драматургию" и "человеческий фактор", так это очень показательно. Ибо раскрывают глаза на неоднозначность современного мироустройства, в рамках которого что-то можно ставить выше справедливости. Не только ведь о футболе речь…