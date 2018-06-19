В чем правда, брат, или Германии "капут"?!

Однако принять некоторые результаты очень непросто. И ладно в субботу Аргентина с Месси не сумела совладать с Исландией. Уже в воскресенье действующие обладатели титула, немцы, которые, согласно одной идиоме, "всегда выигрывают", уступили в Москве мексиканцам. Причем совершенно по делу! Чем и позволили определить главную тему.
Тема чемпионов мира
Ничего в мире футбола просто так не бывает, что и доказывает пример сборной Германии. Как выяснилось, совершенно не зря подопечные Йоахима Лева столь неудачно проводили в 2018 году спарринги. Первую победу немцы одержали в заключительном перед отбытием в Россию "товарняке" с Саудовской Аравией — 2:1. Да и то их игра не вызвала у болельщиков выдоха облегчения, наоборот, сформулировав новые тревожные вопросы.
По крайней мере, в первой баталии. Мексиканцы просто были быстрее, мобильнее и экспрессивнее оппонентов. Речь идет о первом тайме, в котором "ацтеки" могли не ограничиваться единственным голом в "калитку" капитана маншафт Нойера. Однако и одного взятия немецких ворот хватило любителям сомбреро и перца чили для сенсационной виктории.
Все потому, что у Германии не оказалось того запаса класса, мощи, да и везения, что присутствовал четыре года назад в Бразилии. Создавая давление и вися на воротах Очоа, немцы лишь на 88-й минуте создали первый по-настоящему опасный момент. Времени хватило еще на одну угрозу, но Брандт, как и ранее Гомес, не попал в створ ворот.
Так что, Германии капут? Наверное, торопиться не стоит. Но то, что прежней всесокрушающей машины у Лева больше нет — очевидно.
Тема досужих разговоров
Они, досужие разговоры, всегда сопровождают знаменитостей, а уж футбольных звезд — и подавно. Особенно если речь идет об элитарной элите, то есть об аргентинце Месси и португальце Роналду. Диспут на тему, кто из них круче, протекает перманентно и не замолкает ни на минуту.
И вот после первых матчей на мундиале в России Криштиану, сделавший хет-трик в баталии с испанцами, вырвался вперед, ибо Лео не только ничего не забил и ничего не отдал, но еще и не реализовал пенальти в ворота исландского режиссера Халльдоурссона. Знаменитый вопль "Акела промахнулся!" — это самое мягкое и лирическое "вау", что раздалось из футбольных джунглей от сторонников Роналду.
Что ж, Месси действительно паршиво пробил пенальти, позволив оппоненту, не гадавшему, а классно среагировавшему на удар, совершить блестящее спасение. Однако не упустим следующие нюансы.
У португальцев все зависит от Роналду и только от Роналду, а один в поле не всегда бывает воином-победителем. Аргентина же пока вовсе сыграла в режиме "ни мясо, ни рыба". И даже ни паста, ни ризотто.
Во-вторых, нереализованный на московском стадионе "Спартак" пенальти лишь уравнял Месси с Роналду. Вспомните, как два года назад во втором матче группового турнира Евро-2016, соперничая с австрийцами, Криштиану совершил аналогичную ошибку, пробив в штангу. И тогда сия оплошность стоила фавориту победы, ибо матч Португалия — Австрия завершился нулевой ничьей.
Кстати, после этого в адрес Роналду и компании стали отпускаться язвительные шутки, ибо еще до Австрии португальцы не сумели обыграть… исландцев, чьи ворота блестяще защитил славный режиссер. Тоже ведь было — 1:1 имени Халльдоурссона. А чем дело кончилось? Португалия стала лучшей командой Старого Света! Поэтому подождите хоронить Месси и "альбиселесте".
Другое дело, что Аргентина предстала очень тяжелой, богатеющей думкой командой, чьи полузащитники на подсознательном уровне не готовы играть в одно касание, что и позволяло исландцам держать оборону. Но здесь все поправимо.
Просто "альбиселесте" надо перестать изображать из себя сбалансированную команду. Вместо этого надо следовать португальскому примеру. То есть во всем, всегда и везде полагаться на своего лидера. Ведь, когда в концовке баталии с Исландией Месси подхватывал мяч и тараном несся на массированную оборону викингов, остроты стало гораздо больше.
Так и надо! Как бы звездным Агуэро и Ди Мария, Игуаину и Дибале не претила роль свиты при малыше-бородаче по имени Лионель. Но только в откровенной ставке на гениальность и эгоизм Месси Аргентина может снискать успех в России.
Тема нежности
Но подлинная нежность в футболе — это, конечно, вратарь сербов Стойкович. Каждый раз, ловя мяч, он награждает его поцелуем! Так Владимир благодарит капризного за то, что нашел руки голкипера вместо того, чтобы коварно юркнуть в сетку. И это очень смачные поцелуи! От всей души. С известным эротизмом, точнее, в нашем случае — фетишизмом. И ведь Сербия выиграла в Самаре у четвертьфиналиста предыдущего мундиаля Коста-Рики, а Стойкович ничего не пропустил.
Но, возможно, это случилось из-за того, что нападающий соперника Кэмпбелл перебрал "нежности" в своем обращении к Богу. Перед тем как выйти на замену, он опустился на колени прямо на бровке поля и обратил руки к небу, чтобы истово прошептать подходящую для этого повода молитву. Но затем Жоэль, подпрыгивая на одной правой ноге, суеверным зайчиком скакнул на поле… В общем, запутал Кэмпбелл христианских и языческих богов, а раз так, то и поддержки ему никто не оказал.
А заключить слово "нежность" в кавычках можно, вспоминая о высоких отношениях бразильцев Пепе и Диего Коста. Напомню, что первый — центральный защитник, уже давно защищает цвета Португалии. Второй — центральный нападающий, лидер атак Испании. И вот в Сочи на стадионе "Фишт" они нашли друг друга — это перебежчики и, пожалуй, самые одиозные грубияны и провокаторы мирового футбола.
Господи, как же они дубасили друг друга! Локтем в челюсть, шипами бутсы в ахилл. После таких "нежных свиданий", действительно, можно запеть: "Опустела без тебя земля". Но нет! Парни привычные. Выйдут на поле и в следующих баталиях.
Тема справедливости
Очень тонкий в силу условности момент. Но уже сыграны на мундиале матчи, которые завершились алогично, что заставило апеллировать к высшим силам. Марокканцы произвели очень выгодное впечатление в первые 20 минут баталии с Ираном и куда больше заслуживали виктории, но уступили из-за неумения нанести результативный удар по чужим воротам. Ибо по своей рамке несчастный форвард-резервист Бухаддуз пробил на загляденье. В падении головой! Просто кошмар!
Однако это провидение, против которого не попрешь. Но с точки зрения судейства, справедливости на мундиале в России значительно больше, чем на предыдущих форумах ФИФА. Все благодаря наконец-то внедренной системе видеопросмотра спорных моментов. Пока она работает очень эффективно, помогая отделять зерна от плевел.
А то, что есть возражающие скептики, которые апеллируют ссылками на "естественную драматургию" и "человеческий фактор", так это очень показательно. Ибо раскрывают глаза на неоднозначность современного мироустройства, в рамках которого что-то можно ставить выше справедливости. Не только ведь о футболе речь…