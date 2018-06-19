Васильева – о "головокружительном" приеме Россией чемпионата мира по футболу

Корреспондент информационного агентства Sputnik Беларусь Елена Васильева отметила, что все гости, приехавшие на ЧМ-2018 в Москву, делают искренние комплименты российской столице за высокий уровень проведения мундиаля.

В эфире Sputnik Беларусь Васильева, посетившая открытие чемпионата в "Лужниках", рассказала, как Москва презентует себя туристу. По ее словам, если Беларусь, например, старается уйти от темы драников, то Москва, наоборот, демонстрирует балалайки, матрешки и водку.

"Туристы могут отчеканить себе сувенирную монету настоящим русским молотом, любой может выпить настоящий русский сбитень, а также купить огромное количество матрешек с привычными узорами и изображением любого политического деятеля", — поделилась она.

Что касается поведения болельщиков, то, по словам корреспондента, оно вполне спокойное и миролюбивое.

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