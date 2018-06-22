12:26 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Равшан Ирматов на матче ЧМ-2018 Аргентина - Хорватия

Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2018

© Sputnik / Михаил Сербин
ФИФА - 2018
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Весь матч сборная Хорватии доминировала на поле и продемонстрировала мощный прессинг, правда, без жестких стыков и желтых карточек не обошлось.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0.

Все мячи были забиты во втором тайме после быстрых атак сборной Хорватии. Первым после ошибки голкипера эффектным ударом под перекладину отличился Анте Ребич. Второй гол на счету Лука Модрича, а довершил разгром Иван Ракитич, почти не оставив команде Лионеля Месси никаких шансов на выход в 1/8 мундиаля.

При этом игра выдалась довольно нервной и жесткой, так что работы узбекскому арбитру Равшану Ирматову, для которого этот поединок стал первым на турнире, хватало. За матч он показал семь желтых карточек — три аргентинцам и четыре хорватам, — и неоднократно вынужден был пресекать разгорающиеся конфликты на поле.

Равшан Ирматов успокаивает футболистов сборных Хорватии и Аргентины в матче ЧМ-2018
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Равшан Ирматов успокаивает футболистов сборных Хорватии и Аргентины в матче ЧМ-2018

В концовке встречи после очередного нарушения со стороны аргентинского футболиста дело чуть не дошло до массовой потасовки, но рефери грамотно разобрался и усмирил футболистов обеих команд.

Кстати, эта встреча стала для Ирматова четвертой с участием этих сборных. В 2010 году узбекский рефери дважды обслуживал поединки со сборной Аргентины, а в 2014-м — матч с хорватами. Таким образом аргентинцы потерпели второе разгромное поражение при судействе узбекского рефери, а хорваты, напротив, исправили свою статистику и к проигрышу добавили одну победу.

Равшан Ирматов во время матча ЧМ 2018 Аргентина-Хорватия
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Равшан Ирматов во время матча ЧМ 2018 Аргентина-Хорватия

лава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка, футбольные арбитры Сандро Риччи, Равшан Ирматов и бывший футбольный судья, глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров Пьерлуиджи Коллина
© Sputnik / Максим Блинов
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На протяжении всего матча судья не допустил ни одной ошибки и полностью контролировал игру.

После победы над Аргентиной Хорватия с шестью очками с первого места выходит из группы D. Последний матч она сыграет со командой Исландии.

А вот партнерам Лионеля Месси предстоит побороться с Нигерией, и шансы на выход в решающую стадию турнира выглядят очень призрачными.

Лука Модрич (Хорватия) после матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии.
© Sputnik / Михаил Сербин
Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия
Теги:
Футбол, Равшан Ирматов, Лионель Месси, Хорватия, Аргентина



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