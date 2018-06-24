Равшан Ирматов рассудит сборные Испании и Марокко в матче ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Судейская бригада во главе с узбекским арбитром Равшаном Ирматовым будет работать на матче группового этапа Чемпионата мира между сборными Испании и Марокко.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Помогать Ирматову будут его соотечественники Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов.
Четвертым рефери назначен Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), резервный арбитр — Мохамед Аль-Хаммади (ОАЭ).
Напомним, ранее российский телекомментатор Василий Уткин в Twitter весьма эмоционально высказался в адрес узбекского арбитра Равшана Ирматова.
Позже Уткину пришлось объясняться в связи с многочисленными гневными ответами от узбекистанцев, которых обидело высказывание в адрес соотечественника.