Равшан Ирматов рассудит сборные Испании и Марокко в матче ЧМ-2018

Помогать Ирматову будут его соотечественники Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Судейская бригада во главе с узбекским арбитром Равшаном Ирматовым будет работать на матче группового этапа Чемпионата мира между сборными Испании и Марокко.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Встреча группы В состоится 25 июня в Калининграде. Начало матча в 20:00 мск.

Помогать Ирматову будут его соотечественники Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов.

Четвертым рефери назначен Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), резервный арбитр — Мохамед Аль-Хаммади (ОАЭ).

Напомним, ранее российский телекомментатор Василий Уткин в Twitter весьма эмоционально высказался в адрес узбекского арбитра Равшана Ирматова.

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Это случилось во время матча сборных Аргентины и Хорватии на чемпионате мира — 2018. Комментатора возмутило, что рефери долго не наказывал футболистов за грубую игру желтыми карточками.

Позже Уткину пришлось объясняться в связи с многочисленными гневными ответами от узбекистанцев, которых обидело высказывание в адрес соотечественника.