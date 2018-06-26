Видеоповтор вывел сборную Испании в 1/8 финала ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сборная Испании в тяжелейшем матче против марокканцев в последний момент добилась ничьей, причем, для судьбоносного решения потребовалась помощь видеоассистентов матча.
Несмотря на явное превосходство по владению мячом и территориальное преимущество испанцев над соперником, они дважды выступали по ходу встречи в качестве догоняющих. Сначала, пропустив гол на 14 минуте от Халида Бутаиба, отыгрались уже через пять минут, а незадолго до истечения основного времени матча умудрились пропустить с первого углового марокканцев — отличился в эффектном прыжке Юссеф Эн-Несири.
Испанцы бросились отыгрываться, чтобы не потерять шансы на выход из группы, и за считанные минуты до финального свистка заработали угловой. Подачу партнера замкнул красивым ударом пяткой Яго Алпас, но судья на линии зафиксировал положение вне игры.
Узбекский рефери Равшан Ирматов уже было показал, что необходимо будет выполнить свободный удар, но его коллеги-видеоассистенты после просмотра повтора убедили главного судью встречи, что гол был забит в рамках правил. После этого арбитр, который сам отработал прошлогодний Кубок конфедераций в качестве видеоассистента, показал на центр поля под ликование испанских болельщиков и гул марокканских трибун, уже праздновавших утешительную победу своей сборной.
В итоге матч завершился со счетом 2:2, а сборная Испании с первого места в группе попадает в плей-офф, где встретится с хозяевами турнира — командой России.
Подопечные Станислава Черчесова в свою очередь оказались бессильны против уругвайцев, уступив со счетом 0:3.
Для Равшана Ирамтова это была вторая игра на турнире. Первый матч между Аргентиной и Хорватией завершился победой последних с разгромным счетом 3:0. В том поединки рефери из Узбекистана вынужден был показать 7 желтых карточек.