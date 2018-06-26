04:15 26 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Видеоповтор вывел сборную Испании в 1/8 финала ЧМ-2018

© Sputnik / Елена Руско
ФИФА - 2018
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Встреча завершилась со счетом 2:2. Испанцы дважды выступили в роли догоняющих и в последний момент сумели сравнять счет. Причем, арбитру Равшану Ирматову потребовалась помощь коллег, чтобы принять верное решение.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сборная Испании в тяжелейшем матче против марокканцев в последний момент добилась ничьей, причем, для судьбоносного решения потребовалась помощь видеоассистентов матча.

Несмотря на явное превосходство по владению мячом и территориальное преимущество испанцев над соперником, они дважды выступали по ходу встречи в качестве догоняющих. Сначала, пропустив гол на 14 минуте от Халида Бутаиба, отыгрались уже через пять минут, а незадолго до истечения основного времени матча умудрились пропустить с первого углового марокканцев —  отличился в эффектном прыжке Юссеф Эн-Несири.

Испанцы бросились отыгрываться, чтобы не потерять шансы на выход из группы, и за считанные минуты до финального свистка заработали угловой. Подачу партнера замкнул красивым ударом пяткой Яго Алпас, но судья на линии зафиксировал положение вне игры.

© Sputnik / Елена Руско
Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Марокко

Узбекский рефери Равшан Ирматов уже было показал, что необходимо будет выполнить свободный удар, но его коллеги-видеоассистенты после просмотра повтора убедили главного судью встречи, что гол был забит в рамках правил. После этого арбитр, который сам отработал прошлогодний Кубок конфедераций в качестве видеоассистента, показал на центр поля под ликование испанских болельщиков и гул марокканских трибун, уже праздновавших утешительную победу своей сборной.

Равшан Ирматов на матче ЧМ-2018 Аргентина - Хорватия
© Sputnik / Михаил Сербин
Первый матч при судействе Равшана Ирматова на ЧМ-2018 завершился сенсацией
В целом игра получилась не совсем грубой, а все шесть желтых карточек заработали футболисты марокканской команды.

В итоге матч завершился со счетом 2:2, а сборная Испании с первого места в группе попадает в плей-офф, где встретится с хозяевами турнира — командой России.

Подопечные Станислава Черчесова в свою очередь оказались бессильны против уругвайцев, уступив со счетом 0:3.

Для Равшана Ирамтова это была вторая игра на турнире. Первый матч между Аргентиной и Хорватией завершился победой последних с разгромным счетом 3:0. В том поединки рефери из Узбекистана вынужден был показать 7 желтых карточек.

Теги:
Футбол, Равшан Ирматов, Испания, Марокко



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