Криштиану Роналду о ЧМ: в России я был счастлив

Игрок сборной Португалии заявил, что был приятно удивлен организацией Чемпионата мира по футболу в России.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что был приятно удивлен организацией чемпионата мира в России.

"Организация (чемпионата мира) удивила с положительной стороны. Турнир был хорошо структурирован, было много сделано в плане безопасности. Я был счастлив здесь. Все получилось не так, как мы хотели (в футбольном плане), но уровень безопасности был очень высоким", — цитирует Роналду Globo Esporte.

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Напомним, сборная Португалии потерпела поражение в матче 1/8 финала против Уругвая и покинула турнир. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.