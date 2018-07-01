Криштиану Роналду о ЧМ: в России я был счастлив

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что был приятно удивлен организацией чемпионата мира в России.
"Организация (чемпионата мира) удивила с положительной стороны. Турнир был хорошо структурирован, было много сделано в плане безопасности. Я был счастлив здесь. Все получилось не так, как мы хотели (в футбольном плане), но уровень безопасности был очень высоким", — цитирует Роналду Globo Esporte.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.