18:13 01 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта

Выдра в Сочи предсказала победу Испании в матче с Россией на ЧМ-2018

© Sputnik / Alexey Filippov
ФИФА - 2018
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Ранее Гарри верно предсказал победу сборной России в матчах против команды Саудовской Аравии и Египта, в которых российские футболисты одержали победу, а также победу команды Уругвая в игре против спортсменов России.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Обитатель аквариума в Сочи выдра Гарри сделал прогноз на матч 1/8 Чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией.

Как рассказали РИА Новости в аквариуме, согласно прогнозу победу одержат испанские спортсмены.

"Мы сделали прогноз на матч, который с замиранием сердца ждут миллионы болельщиков — Россия-Испания. Из двух мячей, раскрашенных в цвета национальных флагов команд, Гарри, к сожалению, отдал предпочтение желто-красному мячу наших противников. Но мы верим в победу сборной России, хотя соперник у нас очень сильный", — заявили в аквариуме.

Ранее Гарри верно предсказал победу сборной России в матчах против команды Саудовской Аравии и Египта, в которых российские футболисты одержали победу, а также победу команды Уругвая в игре против спортсменов России.

© Sputnik / Елена Руско
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Матч Испания-Россия пройдет в воскресенье в 17.00 в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее результаты матчей Чемпионата мира по футболу в России уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка, бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра, а также коза Забияка из зоопарка Самары.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.




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