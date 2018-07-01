23:21 01 Июля 2018
Срочно:
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Россия по пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ

© Sputnik / Антон Денисов
ФИФА - 2018
Получить короткую ссылку
17130

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1.

Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© Sputnik / Alexey Filippov
Выдра в Сочи предсказала победу Испании в матче с Россией на ЧМ-2018
На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство.

В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании. Он отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Немецкий вратарь Мануэль Нойер пропускает мяч в свои ворота в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
Фотогалерея лучших голов Чемпионата мира по футболу-2018
СПУТНИК_Неймар на тренировке сборной Бразилии
Гениальный и техничный: бразилец Неймар тренируется перед игрой с Мексикой
Куда не надо ехать отдыхать
Туда - ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054