Россия по пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1.

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На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство.

В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании. Он отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.