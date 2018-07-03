Горсков об игре сборной России с хорватами: это будет "валидол"

У российской сборной есть силы, и это показали 120 минут с Испанией, заявил спортивный обозреватель Анатолий Горсков.

В эфире радио Sputnik Горсков отметил, что предстоящий матч будет сложным, поскольку сборная Хорватии – сильная команда и хорваты будут бить по воротам сборной России еще чаще, чем испанцы.

"Россию может спасти игра в контратаке. Однако в любом случае у России есть шанс, хотя хорваты и являются фаворитами. Пока игра команда Хорватии является самой привлекательной на чемпионате. Но шансы России и Хорватии – 50 на 50", — отметил эксперт.

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Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты после долгой борьбы и серии пенальти обыграли испанцев и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча.

В следующий раз подопечные Станислава Черчесова выйдут на стадион "Фишт" в Сочи 7 июля против сборной Хорватии.

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