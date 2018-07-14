Путин посетит церемонию закрытия ЧМ и посмотрит матч Франция - Хорватия

Также на финальный матч ЧМ-2018 приедут представители руководства 14 стран.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин 15 июля посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит матч между сборными Франции и Хорватии, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата.

Кроме того, стало известно, что на финальную игру чемпионата приедут президенты Абхазии, Армении, Беларуси, Молдовы, Палестины, Франции, Хорватии, Судана, Южной Осетии, премьер-министр Венгрии, глава Габонской Республики, эмир Государства Катар, премьер-министр Кыргызской Республики, премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.