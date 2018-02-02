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Приземление самолета компании Air Astana в аэропорту Алматы
В мире

Во время визита глав правительств СНГ в Алматы случилось землетрясение

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