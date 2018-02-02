В Уфе активисты спасли мигранта из трудового рабства
В Узбекистане нерадивые водители сбили двух инспекторов ДПС за три дня – стражи порядка получили травмы различной степени тяжести.
В результате происшествия инспектор с диагнозом "Закрытая травма головы и закрытый перелом правой ключицы" был госпитализирован
Несколько дней назад автобус, в котором сгорели 52 узбекистанца, с места трагедии доставили на стоянку в Актобе
У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы
Восьмимесячного львенка в ужасном состоянии обнаружили в клетке в одном из домов в селении Тутзор, сейчас он восстанавливает силы в зоопарке Ташкента
Житель Ташкента снял видео о том, как тараканы разгуливают по помещению одного из кафе в Чиланзарском районе столицы, и выложил его в Сеть
Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 272 километрах к северо-востоку от Кабула
В Самаркандской области произошло очередное трагическое дорожно-транспортной происшествие
Журналист радио Sputnik попал в ДТП и скончался в больнице, не приходя в сознание
В Андижанской области спасатели вызволили четырехлетнего ребенка из закрытой квартиры
По распоряжению властей столицы начаты работы по установлению запрещающих знаков и ограждений вдоль проложенных труб
Во время одного из первых допросов Рахмат Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика, наехавшего на людей, в деле указаны имена 150 потерпевших
Мать оставила малыша в спортивной сумке на морозе
В Петербурге женщина из Узбекистана передала новорожденного ребенка паре из Таджикистана якобы бесплатно, суд отправил ее в колонию на 4 года, а граждан Таджикистана — на 3 года
Врач-терапевт отделения неотложной медицинской помощи получила 3,5 тысячи долларов за оказание помощи в призыве на военную службу по контракту в караульные войска МВД
В результате оперативных действий правоохранителей преступник был задержан, ведется следствие
Пламя бушевало на территории в 250 квадратных метров
Кровавая драма развернулась на территории детского сада в Ташкенте в минувший четверг, 25 января
Следствие установило причастность водителей к возгоранию автобуса, жертвами которого стали 52 гражданина Узбекистана
МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.
Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.
Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.
Женщина – футбольный рефери – из Азербайджана рассказала Sputnik о месте женщин в спорте и о психологическом превосходстве над мужчинами.
За что российские предприятия задолжали Беларуси почти два миллиарда долларов, и за счет чего за год задолженность выросла почти на десять процентов?