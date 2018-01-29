Узбекистанка осуждена за передачу младенца семье из Таджикистана

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданке Узбекистана и двум гражданам Таджикистана за куплю-продажу ребенка.
Они признаны виновными по ч. 2 ст. 35, п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть иная сделка в отношении человека).
Следствием установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами из Таджикистана о якобы безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года, передает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Приговором суда гражданке Узбекистана назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана — по 3 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.