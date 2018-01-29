Узбекистанка осуждена за передачу младенца семье из Таджикистана

В Петербурге женщина из Узбекистана передала новорожденного ребенка паре из Таджикистана якобы бесплатно, суд отправил ее в колонию на 4 года, а граждан Таджикистана — на 3 года

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданке Узбекистана и двум гражданам Таджикистана за куплю-продажу ребенка.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 35, п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть иная сделка в отношении человека).

Следствием установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами из Таджикистана о якобы безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года, передает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

© Sputnik/ Александр Кондратюк В Ташкенте девушка пыталась продать своего сына за тысячу долларов

В квартире одного из домов по улице Бухарестской в Санкт-Петербурге в конце октября 2016 года злоумышленница передала супругам своего новорожденного сына. Таджикистанцы стали воспитывать ребенка в своей семье, все осужденные вину признали.

Приговором суда гражданке Узбекистана назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана — по 3 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.