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Уголовный суд, уголовный кодекс

Узбекистанка осуждена за передачу младенца семье из Таджикистана

© Сollage by RIA Novosti
Происшествия
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В Петербурге женщина из Узбекистана передала новорожденного ребенка паре из Таджикистана якобы бесплатно, суд отправил ее в колонию на 4 года, а граждан Таджикистана — на 3 года

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданке Узбекистана и двум гражданам Таджикистана за куплю-продажу ребенка.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 35, п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть иная сделка в отношении человека).

Следствием установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами из Таджикистана о якобы безвозмездной передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года, передает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Мать с младенцем
© Sputnik/ Александр Кондратюк
В Ташкенте девушка пыталась продать своего сына за тысячу долларов
В квартире одного из домов по улице Бухарестской в Санкт-Петербурге в конце октября 2016 года злоумышленница передала супругам своего новорожденного сына. Таджикистанцы стали воспитывать ребенка в своей семье, все осужденные вину признали.

Приговором суда гражданке Узбекистана назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана — по 3 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги:
суд, Торговля, Приговор, Санкт-Петербург, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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