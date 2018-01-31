Два человека погибли в аварии в Самаркандской области

Причиной ДТП стала невнимательность водителя, который отвлекся от дороги, вытаскивая зарядное устройство для мобильного телефона

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Самаркандской области произошло очередное трагическое дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"28 января в 20:00 водитель "Н" 1989 года рождения, управляя автомашиной "Нексия", на девятом километре автодороги М-37 возле поселка Чоржуй, находящегося в Акдарьинском районе Самаркандской области, столкнулся с грузовиком", — уточнили в Следственном департаменте МВД.

Причиной ДТП стала банальная невнимательность водителя, который отвлекся от дороги, вытаскивая зарядное устройство для сотового телефона. В результате он потерял управление и врезался в заднюю часть грузовика "ГАЗ 5327".

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По данным департамента, в "Нексии" находились четыре пассажира, которые получили телесные повреждения. К сожалению, двое из них скончались от полученных травм в Самаркандском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

Следственное управление при УВД Самаркандской области сейчас проводит предварительное следствие по признакам преступления, предусмотренного пунктом "А" части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.

Отметим, что в республике нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть одного или нескольких человек, наказывается лишением свободы от семи до десяти лет.