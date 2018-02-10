Юного школьника спасли от смерти ветви дерева и большой сугроб
Женщина попыталась продать младенца за 10 тысяч долларов
Все контрабандные товары были перехвачены на границе с Кыргызстаном, в основном нарушители переправляли оргтехнику и медикаменты
Басманный суд разрешил уехать Худоберди Нурматову в третью страну, он оформил и купил билеты для поездки в Германию
Правоохранители арестовали в Москве двух человек по подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев в России
Двадцать школьников из Усть-Янского района Якутии, которые прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль, с 6 февраля не могут вылететь обратно
Пятеро узбекистанцев, пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Ступино, находятся в тяжелом состоянии
Прокуратура Ташкента озвучила подробности дела о душевнобольной девушке, которая зарезала студента
Касымов в 2011 году приехал на заработки в Турцию, где его осудили за грабеж на 11,5 года, в тюрьме его завербовали члены ИГ
Юсуф Мирзаакбаров находился в розыске с конца апреля 2016 года, проверяется его причастность к другим преступлениям
На днях в Сети был размещен видеоролик с рассказом женщины, которая приехала в Россию, чтобы спасти своего брата, находящегося в тяжелом состоянии в больнице
Иностранцы-нелегалы устроили дебош и погром в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю, требуя скорейшей депортации
Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте банду фальшивомонетчиков
Оперативники Управления Службы национальной безопасности по Ферганской области провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали двух незаконных торговцев валютой
На днях жительница Бухары обратилась в дежурную часть с просьбой вызволить ее соседку 1941 года рождения из запертой квартиры
В конце января в правоохранительные органы города обратился отец пропавшего 11-летнего мальчика, после допроса родственников следователям удалось обнаружить тело ребенка с признаками насильственной смерти
Нетрезвая женщина пыталась забрать ребенка из учебного заведения, после того как ей отказали, она позвонила в ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе
Террористы обстреляли из минометов квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, погибли два человека и пятеро получили ранения
Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 26 до 34 лет
Накануне водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106, все пассажиры "Лады" скончались, семь человек из другого автомобиля находятся в больнице