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Лев в своем вольере

Африканского льва обнаружили в частном доме под Ташкентом

© Sputnik/ Алексей Даничев
Происшествия
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Восьмимесячного львенка в ужасном состоянии обнаружили в клетке в одном из домов в селении Тутзор, сейчас он восстанавливает силы в зоопарке Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Африканского льва нелегально содержали в клетке в одном из частных домов в Ташкентской области Узбекистана, передает в четверг телеканал "Узбекистан 24".

По данным телеканала, восьмимесячного льва обнаружили в строящемся частном доме в селении Тутзор. Животное принадлежит питомнику частного предприятия, но там не смогли предъявить какие-либо документы, предоставляющие право на ввоз и содержание хищника.

"Хищник — тощий, голодный, с разбитой мордой — содержался в ненадлежащих условиях. В полуметровой клетке не было места элементарно двигаться", — сказал представитель региональной инспекции Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в телесюжете канала "Узбекистан 24".

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Африканского льва перевезли в зоопарк Ташкента, где он восстанавливает силы. Начато следствие, пишет РИА Новости. 

В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает по действие статьи "Нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии с административным кодексом республики, за жестокое обращение с животными предусматривается штраф — до двух размеров минимальной заработной платы (около 40 долларов).

Теги:
лев, Зоопарк, Узбекистан



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